Пентагон пока не видят признаков отправки военных из Северной Кореи в Россию

В то же время, США осознают позицию режима в Пхеньяне относительно войны России против Украины

Сабрина Сингх (Фото: EPA)

В Министерстве обороны США пока не видят подтверждений, что Северная Корея отправила свои инженерные войска в поддержку вооруженной агрессии России против Украины. Об этом сообщила представитель Пентагона Сабрина Сингх во время брифинга.

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"У меня нет ничего по этому поводу", – заявила она.

В то же время Сингх подчеркнула, что в США осознают позицию режима в Пхеньяне по поводу войны России против Украины.

Ранее южнокорейский телеканал TV Chosun, ссылаясь на собственных собеседников, заявил, что Северная Корея в рамках соглашения с РФ об "автоматической военной помощи" вроде бы отправит свои инженерные войска на временно оккупированные территории Донецкой области.

Отмечалось, что они могут прибыть на оккупированный Донбасс уже в июле. Там они, в частности, должны помогать в проектах по восстановлению Донецка, который якобы сильно пострадал в результате боевых действий.

19 июня 2024 года Путин и Ким подписали договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между двумя странами. Председатель комитета Верховной Рады по внешней политике Александр Мережко заявил LIGA.net , что для Украины это, по сути, ничего не меняет.

, что для Украины это, по сути, ничего не меняет. 20 июня 2024 года Офис президента Южной Кореи осудил соглашение, достигнутое Россией и КНДР, – тогда Чанг заявил, что Сеул в ответ пересмотрит вопрос о предоставлении оружия Украине, чтобы помочь стране противостоять российскому вторжению.

23 июня южнокорейский советник президента по вопросам национальной безопасности Чанг Хо-Джин заявил, что Республика не будет ничем ограничена в помощи Украине, если РФ предоставит Северной Корее высокоточное оружие.

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