Перемир'я в Україні може не настати до Різдва – глава МЗС Італії

Антоніо Таяні (Фото: x.com/Antonio_Tajani)

Мир в Україні не такий уже й близький, імовірно, його не буде до Різдва. Таку думку озвучив міністр закордонних справ Італії Антоніо Таяні, передає Rai news.

"На мою думку, до Різдва нічого конкретного не станеться. Вважаю, Путін глибоко розчарував Трампа, який хотів вірити в сумлінність російського лідера, але це виявилося не так. Усі відповіді Путіна були негативними", – сказав міністр.

За його словами, "неминучий інструмент" тепер – нові санкції, щоб позбавити Росію коштів для фінансування власної армії. А погрози російського диктатора про те, що іноземні війська в Україні будуть нібито "законними військовими цілями РФ", Таяні назвав "марними".

"Це марні погрози. У будь-якому разі, ми не відправимо італійських солдатів в Україну, як ми завжди заявляли. Наша пропозиція, саме тому, що ми хочемо досягти міцної мирної угоди, полягає в тому, щоб гарантувати безпеку України не присутністю бойових солдатів, а типовим договором НАТО на кшталт статті 5", – зазначив глава італійського МЗС.