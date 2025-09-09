Перемирие в Украине может не наступить до Рождества – глава МИД Италии

Антонио Таяни (Фото: x.com/Antonio_Tajani)

Мир в Украине не так уж и близок, вероятно, его не будет до Рождества. Такое мнение озвучил министр иностранных дел Италии Антонио Таяни, передает Rai news.

"По моему мнению, до Рождества ничего конкретного не произойдет. Полагаю, Путин глубоко разочаровал Трампа, который хотел верить в добросовестность российского лидера, но это оказалось не так. Все ответы Путина были негативными", – сказал министр.

По его словам, "неизбежный инструмент" теперь – новые санкции, чтобы лишить Россию средств для финансирования собственной армии. А угрозы российского диктатора о том, что иностранные войска в Украине будут якобы "законными военными целями РФ", Таяни назвал "бесполезными"

"Это бесполезные угрозы. В любом случае, мы не отправим итальянских солдат в Украину, как мы всегда заявляли. Наше предложение, именно потому, что мы хотим достичь прочного мирного соглашения, заключается в том, чтобы гарантировать безопасность Украины не присутствием боевых солдат, а типовым договором НАТО по типу статьи 5", – отметил глава итальянского МИД.