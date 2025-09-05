Италия и Румыния не будут отправлять войска в Украину в рамках гарантий безопасности
Италия и Румыния не планируют направлять свои войска в Украину в рамках гарантий безопасности после возможного прекращения огня. Об этом заявили премьер-министр Италии Джорджа Мелони и президент Румынии Никушор Дан.
Как заявила Мелони на встрече "коалиции желающих", ее страна не будет отправлять военных в Украину. Однако Италия готова поддержать инициативы по мониторингу и обучению за пределами Украины для содействия прекращению боевых действий.
Никушор Дан подтвердил, что Румыния также не будет отправлять свои войска в Украину. В то же время страна готова присоединиться к миротворческим операциям и стабилизационным миссиям.
Накануне премьер-министр Польши Дональд Туск также в очередной раз подчеркнул, что страна не будет отправлять солдат в Украину ни в коем случае.
Также он отметил, что решение о создании безопасного неба над Украиной не должны ставить под угрозу национальную безопасность Польши.
- 30 августа The Telegraph писало, что США могут развернуть в Украине частные военные компании в рамках гарантий безопасности. Трамп ведет об этом переговоры с европейскими союзниками.
- 4 сентября состоялась встреча "коалиции желающих". Президент Франции Макрон назвал перечень гарантий безопасности для Украины, которые согласовали партнеры. В частности, 26 стран-партнеров согласились разместить военный контингент в Украине.
Комментарии (0)