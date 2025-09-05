Италия и Румыния не будут отправлять войска в Украину в рамках гарантий безопасности

В то же время правительства Италии и Румынии готовы способствовать прекращению огня и участвовать в миротворческих операциях

ВСУ (Иллюстративное фото: Генштаб ВСУ)

Италия и Румыния не планируют направлять свои войска в Украину в рамках гарантий безопасности после возможного прекращения огня. Об этом заявили премьер-министр Италии Джорджа Мелони и президент Румынии Никушор Дан.

Как заявила Мелони на встрече "коалиции желающих", ее страна не будет отправлять военных в Украину. Однако Италия готова поддержать инициативы по мониторингу и обучению за пределами Украины для содействия прекращению боевых действий.

Никушор Дан подтвердил, что Румыния также не будет отправлять свои войска в Украину. В то же время страна готова присоединиться к миротворческим операциям и стабилизационным миссиям.

Накануне премьер-министр Польши Дональд Туск также в очередной раз подчеркнул, что страна не будет отправлять солдат в Украину ни в коем случае.

Также он отметил, что решение о создании безопасного неба над Украиной не должны ставить под угрозу национальную безопасность Польши.