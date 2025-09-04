Безопасное небо над Украиной не должно ставить под угрозу безопасность Польши – Туск

Премьер в очередной раз подчеркнул, что страна не будет направлять солдат в Украину ни под каким предлогом

Дональд Туск (Фото: ЕРА/PIOTR NOWAK)

Решения по созданию безопасного неба над Украиной не должны ставить под угрозу национальную безопасность Польши. Об этом заявил премьер-министр страны Дональд Туск, передает Reuters.

"Я сказал нашим партнерам, что Польша очень заинтересована в безопасном небе, но это должно быть связано с гарантиями безопасности для Польши", – сказал он.

Как сообщает PAP, Туск в очередной раз подчеркнул, что Польша не намерена отправлять войска в Украину даже после заключения перемирия и прекращения огня.

"Однако мы отвечаем за логистику. Польша – крупнейший хаб, место, где организуется помощь Украине, и это задача достаточной, если не исключительной, важности. Это все принимают", – сказал польский премьер.

Перед этим польская армия заявляла, что в ночь со 2 на 3 сентября два дрона снова нарушили воздушное пространство Польши, но их не сбивали, так как опасности они не представляли. Для защиты польского неба были внедрены дополнительные ресурсы, в частности, задействованы самолеты F-35.