Безпечне небо над Україною не має ставити під загрозу безпеку Польщі – Туск

Прем'єр укотре наголосив, що країна не відправлятиме солдатів в Україну у жодному разі

Дональд Туск (Фото: ЕРА/PIOTR NOWAK)

Рішення щодо створення безпечного неба над Україною не повинні ставити під загрозу національну безпеку Польщі. Про це заявив прем'єр-міністр країни Дональд Туск, передає Reuters.

"Я сказав нашим партнерам, що Польща дуже зацікавлена в безпечному небі, але це має бути пов'язано з гарантіями безпеки для Польщі", – сказав він.

Як повідомляє PAP, Туск у черговий раз наголосив, що Польща не має наміру відправляти війська в Україну навіть після укладення перемир'я і припинення вогню.

"Однак ми відповідаємо за логістику. Польща – найбільший хаб, місце, де організовується допомога Україні, і це завдання достатньої, якщо не виняткової, важливості. Це всі приймають", – сказав польський прем'єр.

Перед цим польська армія заявляла, що в ніч із 2 на 3 вересня два дрони знову порушили повітряний простір Польщі, але їх не збивали, оскільки небезпеки вони не становили. Для захисту польського неба було впроваджено додаткові ресурси, зокрема, задіяно літаки F-35.