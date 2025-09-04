Безпечне небо над Україною не має ставити під загрозу безпеку Польщі – Туск
Рішення щодо створення безпечного неба над Україною не повинні ставити під загрозу національну безпеку Польщі. Про це заявив прем'єр-міністр країни Дональд Туск, передає Reuters.
"Я сказав нашим партнерам, що Польща дуже зацікавлена в безпечному небі, але це має бути пов'язано з гарантіями безпеки для Польщі", – сказав він.
Як повідомляє PAP, Туск у черговий раз наголосив, що Польща не має наміру відправляти війська в Україну навіть після укладення перемир'я і припинення вогню.
"Однак ми відповідаємо за логістику. Польща – найбільший хаб, місце, де організовується допомога Україні, і це завдання достатньої, якщо не виняткової, важливості. Це всі приймають", – сказав польський прем'єр.
Перед цим польська армія заявляла, що в ніч із 2 на 3 вересня два дрони знову порушили повітряний простір Польщі, але їх не збивали, оскільки небезпеки вони не становили. Для захисту польського неба було впроваджено додаткові ресурси, зокрема, задіяно літаки F-35.
- 25 серпня в Польщі пообіцяли не засекречувати розслідування щодо вибуху російського дрона.
- Росія в ніч із 2 на 3 вересня атакувала Україну понад 500 БпЛА і 24 ракетами. Польща через російську атаку піднімала авіацію для захисту.
Коментарі (0)