Італія та Румунія не відправлятимуть війська в Україну у межах гарантій безпеки

ЗСУ (Ілюстративне фото: Генштаб ЗСУ)

Італія й Румунія не планують направляти свої війська до України у межах гарантій безпеки після можливого припинення вогню. Про це заявили прем'єр-міністр Італії Джорджа Мелоні та президент Румунії Нікушор Дан.

Як заявила Мелоні на зустрічі "коаліції охочих", її країна не відправлятиме військових в Україну. Однак Італія готова підтримати ініціативи з моніторингу й навчання за межами України для сприяння припиненню бойових дій.

Нікушор Дан підтвердив, що Румунія також не відправлятиме свої війська до України. Водночас країна готова долучитися до миротворчих операцій і стабілізаційних місій.

Напередодні прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск також укотре наголосив, що країна не відправлятиме солдатів в Україну у жодному разі.

Також він зазначив, що рішення щодо створення безпечного неба над Україною не повинні ставити під загрозу національну безпеку Польщі.