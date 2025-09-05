Італія та Румунія не відправлятимуть війська в Україну у межах гарантій безпеки
Італія й Румунія не планують направляти свої війська до України у межах гарантій безпеки після можливого припинення вогню. Про це заявили прем'єр-міністр Італії Джорджа Мелоні та президент Румунії Нікушор Дан.
Як заявила Мелоні на зустрічі "коаліції охочих", її країна не відправлятиме військових в Україну. Однак Італія готова підтримати ініціативи з моніторингу й навчання за межами України для сприяння припиненню бойових дій.
Нікушор Дан підтвердив, що Румунія також не відправлятиме свої війська до України. Водночас країна готова долучитися до миротворчих операцій і стабілізаційних місій.
Напередодні прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск також укотре наголосив, що країна не відправлятиме солдатів в Україну у жодному разі.
Також він зазначив, що рішення щодо створення безпечного неба над Україною не повинні ставити під загрозу національну безпеку Польщі.
- 30 серпня The Telegraph писало, що США можуть розгорнути в Україні приватні військові компанії в межах гарантій безпеки. Трамп веде про це переговори з європейськими союзниками.
- 4 вересня відбулася зустріч "коаліції охочих". Президент Франції Макрон назвав перелік гарантій безпеки для України, які узгодили партнери. Зокрема, 26 країн-партнерів погодилися розмістити військовий контингент в Україні.
