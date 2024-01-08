Переправляв ухилянтів за кордон: у Києві затримали ексрадника Адміністрації часів Януковича

Правоохоронці затримали мешканця Києва. Офіс генпрокурора заявив, що він організував схему з незаконного переправлення чоловіків призовного віку через державний кордон

Фото: Офіс генерального прокурора

Колишній радник голови Адміністрації експрезидента Віктора Януковича організував схему із незаконного переправлення чоловіків призовного віку через кордон за $7000. Про це повідомила пресслужба Офісу генерального прокурора.

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Співрозмовник LIGA.net у правоохоронних органах розповів, що йдеться про Козія В.П. Він був радником народного депутата дев'ятого скликання від забороненої партії ОПЗЖ Сергія Льовочкіна, який після обрання Януковича президентом був очільником АП та був його радником.

За матеріалами слідства, у березні 2023 року 48-річний мешканець Києва, який до Революції гідності обіймав посаду радника голови Адміністрації президента, організував схему з незаконного переправлення чоловіків призовного віку через державний кордон.

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Як зазначається, для реалізації схеми чоловік фіктивно оформлював охочих на підконтрольне товариство водіями міжнародних пасажирських перевезень.

Людина, яка бажала незаконно перетнути кордон, сідала за кермо автобуса разом із фіктивними пасажирами та ще одним водієм-жінкою, яка після перетину кордону одразу поверталася до України з пасажирами, зазначили правоохоронці.

Фото: Київська міська прокуратура

Наразі вирішується питання про притягнення до відповідальності інших учасників схеми.

В умовах воєнного стану чоловікам від 18 до 60 років заборонено залишати Україну, але є деякі винятки.

У серпні 2022-го Зеленський заявляв, що заборона на виїзд чоловіків без військового досвіду збережеться до кінця воєнного стану.

5 січня начальник відділу організації прикордонного контролю Західного регіонального управління Держприкордонслужби Матвійчук розповів, що чоловіки призовного віку стали частіше укладати фіктивні шлюби для виїзду з країни, а також був випадок нібито зміни статі.

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