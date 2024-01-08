Переправлял уклонистов за границу: задержали экс-советника Администрации времен Януковича

Правоохранители задержали жителя Киева. Офис генпрокурора заявил, что он организовал схему по незаконной переправке мужчин через границу

Фото: Офис генерального прокурора

Бывший советник главы Администрации экс-президента Виктора Януковича организовал схему по незаконной переправке мужчин призывного возраста через границу за $7000. Об этом сообщила пресс-служба Офиса генерального прокурора.

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Собеседник LIGA.net в правоохранительных органах рассказал, что речь идет о Козии В.П. Он был советником народного депутата девятого созыва от запрещенной партии ОПЗЖ Сергея Левочкина, который после избрания Януковича президентом был главой АП и был его советником.

По материалам следствия, в марте 2023 года 48-летний житель Киева, который до Революции достоинства занимал должность советника главы Администрации президента, организовал схему по незаконной переправке мужчин призывного возраста через государственную границу.

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Как отмечается, для реализации схемы мужчина фиктивно оформлял желающих на подконтрольное общество водителями международных пассажирских перевозок.

Человек, который желал незаконно пересечь границу, садился за руль автобуса вместе с фиктивными пассажирами и еще одним водителем-женщиной, которая после пересечения границы сразу возвращалась в Украину с пассажирами, отметили правоохранители.

Фото: Киевская городская прокуратура

Сейчас решается вопрос о привлечении к ответственности других участников схемы.

В условиях военного положения мужчинам от 18 до 60 лет запрещено покидать Украину, но есть некоторые исключения.

В августе 2022 года Зеленский заявлял, что запрет на выезд мужчин без военного опыта сохранится до конца военного положения.

5 января начальник отдела организации пограничного контроля Западного регионального управления Госпогранслужбы Матвийчук рассказал, что мужчины призывного возраста стали чаще заключать фиктивные браки для выезда из страны, а также был случай якобы смены пола.

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