Перший медбатальйон уже працює на фронті. Здатен повністю забезпечити евакуацію поранених – Сирський

Ключове завдання новоствореного батальйону – зберегти життя військових на певній ділянці фронту

Олександр Сирський (Фото: t.me/osirskiy)

Пілотний проєкт Першого окремого медичного батальйону набирає обертів. Головнокомандувач Збройних Сил України Олександр Сирський заслухав звіт про перебіг виконання поставлених завдань та розповів про напрями роботи батальйону.

За його словами, новостворений батальйон здатен повністю забезпечити евакуацію поранених і надання допомоги на визначеній ділянці фронту.

"Ключове завдання підрозділу – зберегти якнайбільше життів наших військових, зокрема піхоти, у зоні відповідальності батальйону", – зазначив головком.

Він обговорив із командувачем Медичних сил, начальником медичної служби Сухопутних військ та командиром медичного батальйону досягнуті результати і можливість масштабування ефективного досвіду підрозділу.

За словами Сирського, цей батальйон об’єднав ключові напрями:

→ медичну евакуацію, зокрема із застосуванням наземних безпілотних систем;

→ надання невідкладної допомоги (роботу стабілізаційних пунктів і передових хірургічних груп);

→ навчання та підготовку бійців безпосередньо в зоні бойових дій.

За час існування батальйону проведено успішну рекрутингову кампанію, зазначив головком. Практично весь особовий склад – це фахові лікарі-добровольці.

"Зараз новобранці проходять обовʼязковий курс базової загальної військової підготовки (БЗВП), а батальйон – етап злагодження та підготовки до бойових виїздів... Батальйон сформував окрему роту безпілотних систем для безпілотної евакуації поранених військових за допомогою наземних платформ", – повідомив Сирський.

Він зазначив, що командування робить усе можливе в питанні матеріального забезпечення, аби лікарі та медики були забезпечені всім необхідним для роботи в зоні бойових дій.