Первый медбатальон уже на фронте. Может полностью обеспечить эвакуацию раненых – Сырский
Пилотный проект Первого отдельного медицинского батальона набирает обороты. Главнокомандующий Вооруженными Силами Украины Александр Сырский заслушал отчет о ходе выполнения поставленных задач и рассказал о направлениях работы батальона.
По его словам, новосозданный батальон способен полностью обеспечить эвакуацию раненых и оказание помощи на определенном участке фронта.
"Ключевая задача подразделения – сохранить больше жизней наших военных, в частности пехоты, в зоне ответственности батальона", – отметил главком.
Он обсудил с командующим Медицинскими силами, начальником медицинской службы Сухопутных войск и командиром медицинского батальона достигнутые результаты и возможность масштабирования эффективного опыта подразделения.
По словам Сырского, этот батальон объединил ключевые направления:
→ медицинскую эвакуацию, в том числе с применением наземных беспилотных систем;
→ оказание неотложной помощи (работу стабилизационных пунктов и передовых хирургических групп);
→ обучение и подготовку бойцов непосредственно в зоне боевых действий.
За время существования батальона проведена успешная рекрутинговая кампания, отметил главком. Практически весь личный состав – это профессиональные врачи-добровольцы.
"Сейчас новобранцы проходят обязательный курс базовой общей военной подготовки (БОВП), а батальон – этап слаживания и подготовки к боевым выездам... Батальон сформировал отдельную роту беспилотных систем для беспилотной эвакуации раненых военных с помощью наземных платформ", – сообщил Сырский.
Он отметил, что командование делает все возможное в вопросе материального обеспечения, чтобы врачи и медики были обеспечены всем необходимым для работы в зоне боевых действий.
- 22 июня главнокомандующий прокомментировал скандалы с ТЦК по всей стране. Он сообщил, что около полутысячи офицеров и военных уже на других должностях в армии.
- А что касается перехода ВСУ на корпусную систему, то, по словам Сырского, это позволит проводить наступления и контрнаступления, а также увеличить потери врага и уменьшить собственные.