Первый медбатальон уже на фронте. Может полностью обеспечить эвакуацию раненых – Сырский

Ключевая задача нового батальона – сохранить жизнь военных на определенном участке фронта

Александр Сырский (Фото: t.me/osirskiy)

Пилотный проект Первого отдельного медицинского батальона набирает обороты. Главнокомандующий Вооруженными Силами Украины Александр Сырский заслушал отчет о ходе выполнения поставленных задач и рассказал о направлениях работы батальона.

По его словам, новосозданный батальон способен полностью обеспечить эвакуацию раненых и оказание помощи на определенном участке фронта.

"Ключевая задача подразделения – сохранить больше жизней наших военных, в частности пехоты, в зоне ответственности батальона", – отметил главком.

Он обсудил с командующим Медицинскими силами, начальником медицинской службы Сухопутных войск и командиром медицинского батальона достигнутые результаты и возможность масштабирования эффективного опыта подразделения.

По словам Сырского, этот батальон объединил ключевые направления:

→ медицинскую эвакуацию, в том числе с применением наземных беспилотных систем;

→ оказание неотложной помощи (работу стабилизационных пунктов и передовых хирургических групп);

→ обучение и подготовку бойцов непосредственно в зоне боевых действий.

За время существования батальона проведена успешная рекрутинговая кампания, отметил главком. Практически весь личный состав – это профессиональные врачи-добровольцы.

"Сейчас новобранцы проходят обязательный курс базовой общей военной подготовки (БОВП), а батальон – этап слаживания и подготовки к боевым выездам... Батальон сформировал отдельную роту беспилотных систем для беспилотной эвакуации раненых военных с помощью наземных платформ", – сообщил Сырский.

Он отметил, что командование делает все возможное в вопросе материального обеспечения, чтобы врачи и медики были обеспечены всем необходимым для работы в зоне боевых действий.