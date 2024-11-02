Петр Павел дозволив 60 чехам вступити до лав ЗСУ – прессекретар президента країни

За словами Філіпа Платоша, понад 180 чехів звернулися до Павела з проханням дозволити їм приєднатися до української армії

Петр Павел (Фото: ЕРА)

Президент Чехії Петр Павел дозволив 60 громадянам країни вступити до лав Збройних Сил України. Про це повідомив прессекретар глави держави Філіп Платош, передає Český rozhlas.

Зазначається, що за законами Чехії, громадяни не можуть брати участь у військових або напіввійськових формуваннях за кордоном без дозволу президента країни.

За словами Платоша, понад 180 чехів звернулися до Павела з проханням дозволити їм приєднатися до української армії. Однак інформації про те, скільки з цих заяв було відхилено, наразі немає.

20 серпня 2024 року Рада ухвалила закон №9585 про правовий статус для іноземців та осіб без громадянства, які воюють на боці України.

26 жовтня президент Володимир Зеленський підписав закон, який дозволяє іноземцям і особам без громадянства обіймати офіцерські посади у Збройних Силах України, Державній спеціальній службі транспорту та Національній гвардії.