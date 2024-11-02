Петр Павел разрешил 60 чехам вступить в ряды ВСУ – пресс-секретарь президента страны

По словам Филиппа Платоша, более 180 чехов обратились к Павелу с просьбой разрешить им присоединиться к украинской армии

Петр Павел (Фото: ЕРА)

Президент Чехии Петр Павел разрешил 60 гражданам страны вступить в ряды Вооруженных Сил Украины. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Филипп Платош, передает Český rozhlas.

Отмечается, что по законам Чехии граждане не могут участвовать в военных или полувоенных формированиях за рубежом без разрешения президента страны.

По словам Платоша, более 180 чехов обратились к Павелу с просьбой разрешить им присоединиться к украинской армии. Однако информации о том, сколько из этих заявлений было отклонено, пока нет.

20 августа 2024 года Рада приняла закон №9585 о правовом статусе для иностранцев и лиц без гражданства, воюющих на стороне Украины.

26 октября президент Владимир Зеленский подписал закон, разрешающий иностранцам и лицам без гражданства занимать офицерские должности в Вооруженных Силах Украины, Государственной специальной службе транспорта и Национальной гвардии.