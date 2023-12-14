Петиція про скасування "правок Лозового" набрала понад 25 000 підписів за годину

За словами глави Центру протидії корупції, через "правки Лозового" зараз нібито закривається низка гучних кримінальних справ на підставі закінчення термінів давності

Володимир Зеленський (Фото: ОП)

На сайті Офісу президента зареєстрували петицію із закликом подати невідкладний законопроєкт про скасування так званих правок Лозового, вона набрала понад 25 000 необхідних підписів лише за годину. Про це повідомив автор петиції, глава Центру протидії корупції Віталій Шабунін.

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У петиції Шабунін закликав президента Володимира Зеленського подати та визначити невідкладним законопроєкт, який забезпечить скасування "правок Лозового-Іонушас" у повному обсязі.

Він закликав скасувати пункт 10 частини 1 статті 284 КПК, що надає безумовну підставу для закриття справи в разі закінчення строку слідства після підозри, а також повернути порядок продовження строків слідства, який діяв до "правок Лозового", шляхом передбачення можливості продовження строку розслідування в межах, визначених законом прокурором замість судді (зміни до статей 294, 295 КПК та скасування статті 295-1).

Шабунін наголосив, що через "правки Лозового" зараз нібито закривається низка гучних кримінальних справ на підставі закінчення термінів давності.

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Таким чином, за його словами, фігуранти уникають відповідальності за корупцію, зокрема з-поміж таких справ:

Справа щодо Вадима Альперіна, якого Зеленський називав "одним із хрещених батьків контрабанди в Україні". Бізнесмен Вадим Альперін зі спільниками звинувачувались у створенні злочинної організації, яка нібито шляхом махінацій незаконно завозила товари в Україну. За версією слідства, збитки склали понад 63,8 млн грн. Вищий антикорупційний суд 12 жовтня вирішив закрити кримінальне провадження проти нього.

Справа щодо фігурантів першого епізоду справи "Роттердам+". У березні 2023 року НАБУ разом із САП передали до суду перший епізод цієї справи. Судити повинні були шістьох осіб на чолі з колишнім головою Національної комісії, що здійснює регулювання у сфері енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) Дмитром Вовком. Інші обвинувачені – це троє колишніх працівників НКРЕКП та два менеджери ДТЕК, зокрема колишній гендиректор холдингу ДТЕК Мережі Іван Гелюх.

Провадження у справі НАБУ щодо Ігоря Коломойського. Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду 28 листопада підтвердила рішення судді Олега Ткаченка, який у вересні відмовив прокурорам Спеціалізованої антикорупційної прокуратури в арешті активів Коломойського.