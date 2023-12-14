Петиция об отмене "правок Лозового" набрала более 25 000 подписей за час

По словам Виталия Шабунина, из-за "правок Лозового" сейчас якобы закрывается ряд громких уголовных дел на основании истечения сроков давности

Владимир Зеленский (Фото: ОП)

На сайте Офиса президента зарегистрировали петицию с призывом подать безотлагательный законопроект об отмене так называемых правок Лозового, она набрала более 25 000 необходимых подписей всего за час. Об этом сообщил автор петиции, глава Центра противодействия коррупции Виталий Шабунин.

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В петиции Шабунин призвал президента Владимира Зеленского подать и определить неотложным законопроект, который обеспечит отмену "правок Лозового-Ионушас" в полном объеме.

Он призвал отменить пункт 10 части 1 статьи 284 УПК, что предоставляет безусловное основание для закрытия дела в случае истечения срока следствия после подозрения, а также вернуть порядок продления сроков следствия, который действовал до "правок Лозового", путем предусмотрения возможности продления срока расследования в пределах, определенных законом прокурором вместо судьи (изменения статей 294, 295 УПК и отмена статьи 295-1).

Шабунин отметил, что из-за "поправок Лозового" сейчас якобы закрывается ряд громких уголовных дел на основании истечения сроков давности.

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Таким образом, по его словам, фигуранты избегают ответственности за коррупцию, в частности относительно следующих дел:

Дело в отношении Вадима Альперина, которого Зеленский называл "одним из крестных отцов контрабанды в Украине". Бизнесмен Вадим Альперин с сообщниками обвинялись в создании преступной организации, которая якобы путем махинаций незаконно завозила товары в Украину. По версии следствия, ущерб составил более 63,8 млн грн. Высший антикоррупционный суд 12 октября решил закрыть уголовное производство против него.

Дело в отношении фигурантов первого эпизода дела "Роттердам+". В марте 2023 года НАБУ вместе с САП передали в суд первый эпизод этого дела. Судить должны были шесть человек во главе с бывшим главой Национальной комиссии, осуществляющей регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) Дмитрием Вовком. Другие обвиняемые – это трое бывших работников НКРЭКУ и два менеджера ДТЭК, в том числе бывший гендиректор холдинга ДТЭК Сети Иван Гелюх.

Проведение по делу НАБУ в отношении Игоря Коломойского. Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда 28 ноября подтвердила решение судьи Олега Ткаченко, который в сентябре отказал прокурорам Специализированной антикоррупционной прокуратуры в аресте активов Коломойского.