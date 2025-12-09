Підозрюваний у підриві Північних потоків служив у Командуванні ССО: документ

Сергій Кузнєцов (Фото: t.me/dmytro_lubinetzs)

Українець Сергій Кузнєцов, якого підозрюють у причетності до вибухів на "Північних потоках", служив у Командуванні Сил спеціальних операцій (ССО). Про це повідомив співрозмовник LIGA.net в офісі уповноваженого Верховної Ради України з прав людини.

В Міноборони відповіли на запит омбудсмана з прав людини Дмитра Лубінця, що українець проходив службу у військовій частині А0987 у період з 10.08.2022 по 28.11.2023 року у званні капітана. Виходячи з інформації з відкритих джерел, йдеться саме про Командування ССО, яке базується у Києві.

Наприкінці листопада 2023 року він був звільнений у запас за наказом командира військової частини з питань особового складу та направлений на військовий облік до Оболонського районного територіального центру комплектування та соцпідтримки у Києві.

Співрозмовник також повідомив, що раніше Міноборони не надавало цю інформацію у відповідь на запити адвоката Кузнєцова та його родини. Родичі українця, як стверджується, також неодноразово зверталися до тодішнього головкома ЗСУ Валерія Залужного, щоб підтвердити статус українця як військовополоненого. Однак, як зазначив співрозмовник, офіційної відповіді не отримали.

Відповідь Міноборони (Документ: джерело LIGA.net)

Кузнєцова заарештували 21 серпня в Італії поблизу Ріміні за європейським ордером на арешт. Йому інкримінують участь у підриві газопроводів "Північний потік" 26 вересня 2022 року. У жовтні 2025 року італійський апеляційний суд схвалив екстрадицію українського підозрюваного до Німеччини для правосуддя, 27 листопада його вже екстрадували.