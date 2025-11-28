На момент підриву "Північних потоків" Кузнєцов служив у ЗСУ, але наразі не є військовим
Громадянин України Сергій Кузнєцов, якого в серпні затримали в Італії у справі про підрив "Північних потоків" і 27 листопада екстрадували до Німеччини, наразі не є військовослужбовцем Збройних Сил України. Про це у відповідь на запит LIGA.net повідомив секретаріат уповноваженого Верховної Ради з прав людини.
За даними Офісу омбудсмана, Кузнєцов на час подій (2022 рік), які йому інкримінують, проходив військову службу в ЗСУ.
"Станом на теперішній час Сергій Кузнєцов військовослужбовцем не є", – йдеться у відповіді.
В Офісі омбудсмана зазначили, що українець на момент затримання перебував в Італії разом з родиною в межах приватної поїздки. Там його й затримали на підставі європейського ордера, виданого Німеччиною.
Підрив газопроводів "Північний потік-1" і "Північний потік-2", якими постачався газ із Росії до Європи, стався 26 вересня 2022 року в акваторії Балтійського моря неподалік Данії та Швеції. Вибухи спричинили масштабні пошкодження труб і вилив газу, що було зафіксовано сейсмологічними станціями та супутниками.
Скандинавські країни підтвердили, що інцидент був диверсією, але офіційно відповідальних не встановлено. Різні держави й медіа висували суперечливі версії про можливих організаторів, але доказів, що дозволили б однозначно назвати винних, досі немає.
- Кузнєцова заарештували 21 серпня поблизу Ріміні. Йому інкримінують участь у підриві газопроводів. Італійський апеляційний суд схвалив екстрадицію українського підозрюваного до Німеччини.
- 19 листопада Касаційний суд відхилив апеляцію й підтримав екстрадицію підозрюваного до Німеччини.
- 27 листопада Кузнєцова екстрадували з Італії до Німеччини.
