На момент підриву "Північних потоків" Кузнєцов служив у ЗСУ, але наразі не є військовим

Українець на момент затримання перебував в Італії разом з родиною в межах приватної поїздки

Екстрадиція до Німеччини (Фото: Ronald Wittek/EPA)

Громадянин України Сергій Кузнєцов, якого в серпні затримали в Італії у справі про підрив "Північних потоків" і 27 листопада екстрадували до Німеччини, наразі не є військовослужбовцем Збройних Сил України. Про це у відповідь на запит LIGA.net повідомив секретаріат уповноваженого Верховної Ради з прав людини.

За даними Офісу омбудсмана, Кузнєцов на час подій (2022 рік), які йому інкримінують, проходив військову службу в ЗСУ.

"Станом на теперішній час Сергій Кузнєцов військовослужбовцем не є", – йдеться у відповіді.

В Офісі омбудсмана зазначили, що українець на момент затримання перебував в Італії разом з родиною в межах приватної поїздки. Там його й затримали на підставі європейського ордера, виданого Німеччиною.

ДОВІДКА Підрив газопроводів "Північний потік-1" і "Північний потік-2", якими постачався газ із Росії до Європи, стався 26 вересня 2022 року в акваторії Балтійського моря неподалік Данії та Швеції. Вибухи спричинили масштабні пошкодження труб і вилив газу, що було зафіксовано сейсмологічними станціями та супутниками. Скандинавські країни підтвердили, що інцидент був диверсією, але офіційно відповідальних не встановлено. Різні держави й медіа висували суперечливі версії про можливих організаторів, але доказів, що дозволили б однозначно назвати винних, досі немає.