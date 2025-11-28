На момент подрыва "Северных потоков" Кузнецов служил в ВСУ, но сейчас не является военным

Украинец на момент задержания находился в Италии вместе с семьей в рамках частной поездки

Экстрадиция в Германию (Фото: Ronald Wittek/EPA)

Гражданин Украины Сергей Кузнецов, которого в августе задержали в Италии по делу о подрыве "Северных потоков" и 27 ноября экстрадировали в Германию, на данный момент не является военнослужащим Вооруженных Сил Украины. Об этом в ответ на запрос LIGA.net сообщил секретариат уполномоченного Верховной Рады по правам человека.

По данным Офиса омбудсмена, Кузнецов на время событий (2022 год), ему инкриминируемых, проходил военную службу в ВСУ.

"По состоянию на настоящее время Сергей Кузнецов военнослужащим не является", – говорится в ответе.

В Офисе омбудсмена отметили, что украинец на момент задержания находился в Италии вместе с семьей в рамках частной поездки. Там его и задержали на основании европейского ордера, выданного Германией.

СПРАВКА Подрыв газопроводов "Северный поток-1" и "Северный поток-2", по которым поставлялся газ из России в Европу, произошел 26 сентября 2022 года в акватории Балтийского моря неподалеку от Дании и Швеции. Взрывы вызвали масштабные повреждения труб и выброс газа, что было зафиксировано сейсмологическими станциями и спутниками. Скандинавские страны подтвердили, что инцидент был диверсией, но официально ответственные не установлены. Различные государства и медиа выдвигали противоречивые версии о возможных организаторах, но доказательств, позволяющих однозначно назвать виновных, до сих пор нет.