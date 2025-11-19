Подрыв "Северного потока". Суд отклонил апелляцию и украинца экстрадируют в Германию – источник

Адвокат Кузнецова заявил, что разочарован решением итальянского суда, однако борьба продолжится уже в Германии

Подозреваемый украинец (Фото: t.me/dmytro_lubinetzs)

Итальянский Верховный суд отклонил апелляцию суда Болоньи по делу украинца Сергея Кузнецова, которого подозревают в диверсии на "Северных потоках". Его планируют экстрадировать в Германию в ближайшие дни. Об этом LIGA.net сообщил собеседник в офисе уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека.

По его словам, итальянская полиция теперь свяжется с немецкой и они скоординируют переправку украинца в Германию. Занять это может максимум 10 дней.

Адвокат украинца Никола Канестрини заявил, что разочарован таким решением, но подчеркнул, что "борьба за справедливость не завершена".

"Борьба за права и верховенство права продолжится в Германии, где немецкие коллеги наконец смогут аргументировать и развивать правовые вопросы, которые мы подготовили, после того, как им предоставят полный доступ к материалам дела, которые до сих пор систематически удерживались", – сказал он.

Канестрини подчеркнул, что уверен в оправдательном приговоре после полного судебного процесса в Германии.