Подрыв "Северного потока". Суд отклонил апелляцию и украинца экстрадируют в Германию – источник
Итальянский Верховный суд отклонил апелляцию суда Болоньи по делу украинца Сергея Кузнецова, которого подозревают в диверсии на "Северных потоках". Его планируют экстрадировать в Германию в ближайшие дни. Об этом LIGA.net сообщил собеседник в офисе уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека.
По его словам, итальянская полиция теперь свяжется с немецкой и они скоординируют переправку украинца в Германию. Занять это может максимум 10 дней.
Адвокат украинца Никола Канестрини заявил, что разочарован таким решением, но подчеркнул, что "борьба за справедливость не завершена".
"Борьба за права и верховенство права продолжится в Германии, где немецкие коллеги наконец смогут аргументировать и развивать правовые вопросы, которые мы подготовили, после того, как им предоставят полный доступ к материалам дела, которые до сих пор систематически удерживались", – сказал он.
Канестрини подчеркнул, что уверен в оправдательном приговоре после полного судебного процесса в Германии.
- Кузнецов был арестован 21 августа вблизи Римини по европейскому ордеру на арест. Ему инкриминируют участие в подрыве газопроводов. Итальянский апелляционный суд одобрил экстрадицию украинского подозреваемого в Германию. Адвокат заявил о новой апелляции в Верховный кассационный суд.
- 4 ноября стало известно, что Кузнецов объявил голодовку в итальянской тюрьме строгого режима, а 11 ноября он написал письмо из тюрьмы и в тот же день прекратил голодовку.
- В тот же день Лубинец обратился к омбудсмену Италии с требованием обеспечить права арестованного украинца.
Комментарии (0)