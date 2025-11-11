Арестованный в Италии украинец по делу "Северных потоков" прекратил голодовку

За время голодовки украинец в итальянской тюрьме похудел примерно на девять килограмм

Северный поток (Фото: EPA)

Украинец Сергей Кузнецов, которого обвиняют в подрыве трубопроводов "Северный поток", прекратил голодовку в итальянской тюрьме. Об этом сообщил его адвокат Никола Канестрини, передает Bologna Today.

По его словам, голодовка, объявленная 31 октября, была остановлена заверениями от итальянских властей в соблюдении прав заключенного. В частности, ему пообещали адекватное питание, "необходимое для его психического и физического состояния".

Голодовка была начата, чтобы осудить условия содержания под стражей, которые, по его мнению, не соответствуют гарантиям, предусмотренным законом.

За это время украинец похудел примерно на девять килограммов.

"Мы признаем усилия тюремной администрации по конструктивному решению поднятых важных вопросов. Однако мы должны сохранять бдительность: уважение прав всех заключенных – неизменная обязанность, связанная с верховенством права", – заявил Канестрини.

В обращении из тюрьмы Кузнецов поблагодарил всех, кто поддерживал его в последние недели, и подчеркнул важность солидарности. Кассационный суд должен оценить законность предыдущего решения Болонского апелляционного суда, одобрившего экстрадицию Кузнецова в Германию.