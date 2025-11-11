Арестованный в Италии украинец по делу "Северных потоков" прекратил голодовку
Украинец Сергей Кузнецов, которого обвиняют в подрыве трубопроводов "Северный поток", прекратил голодовку в итальянской тюрьме. Об этом сообщил его адвокат Никола Канестрини, передает Bologna Today.
По его словам, голодовка, объявленная 31 октября, была остановлена заверениями от итальянских властей в соблюдении прав заключенного. В частности, ему пообещали адекватное питание, "необходимое для его психического и физического состояния".
Голодовка была начата, чтобы осудить условия содержания под стражей, которые, по его мнению, не соответствуют гарантиям, предусмотренным законом.
За это время украинец похудел примерно на девять килограммов.
"Мы признаем усилия тюремной администрации по конструктивному решению поднятых важных вопросов. Однако мы должны сохранять бдительность: уважение прав всех заключенных – неизменная обязанность, связанная с верховенством права", – заявил Канестрини.
В обращении из тюрьмы Кузнецов поблагодарил всех, кто поддерживал его в последние недели, и подчеркнул важность солидарности. Кассационный суд должен оценить законность предыдущего решения Болонского апелляционного суда, одобрившего экстрадицию Кузнецова в Германию.
- Кузнецов был арестован 21 августа вблизи Римини по европейскому ордеру. Ему инкриминируют участие в подрыве газопроводов. Итальянский апелляционный суд одобрил экстрадицию украинского подозреваемого в Германию. Адвокат заявил о новой апелляции в Верховный кассационный суд.
- 4 ноября стало известно, что Кузнецов объявил голодовку в итальянской тюрьме строгого режима, а 11 ноября он написал письмо из тюрьмы.
- В тот же день Лубинец обратился к омбудсмену Италии с требованием обеспечить права арестованного украинца.
- 10 ноября газета WSJ заявила о якобы причастности к подрыву "Северных потоков" генерала Залужного и элитных украинских военных. Бывший главком отреагировал, заявив, что ему "точно не будет стыдно".
