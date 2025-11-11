Подрыв "Северного потока". Украинец написал письмо из тюрьмы – он голодает 10 дней

Кузнецов утверждает, что к нему относятся как к "преступнику №1", содержат вместе с подозреваемыми в связях с ИГИЛ и игнорируют пищевые привычки

Nord Stream (Фото: ЕРА / Ханнабель Ханшке)

Украинец Сергей Кузнецов, арестованный в Италии по делу о подрыве "Северных потоков", уже десятый день голодает в итальянской тюрьме. О жестоком обращении и давлении он написал письмо, которым поделился ВВС.

В письме Кузнецов утверждает, что с ним обращаются как с "преступником номер один" и содержат его в учреждении строгого режима вместе с подозреваемыми в связях с "Исламским государством" (ИГИЛ). Представители тюрьмы никак не прокомментировали это утверждение.

Кузнецов пожаловался на "максимальные ограничения". Украинец сообщил, что администрация учреждения уже более двух месяцев игнорирует его пищевые привычки, имея в виду необходимую диетическую пищу. Он вынужден заниматься спортом в одиночестве под охраной.

"Они думают, что эти ограничения могут повлиять на мое положение и заставить меня признать свою вину. Но такие усилия тщетны", – говорится в письме.

По словам адвоката Николаса Канестрини, Кузнецов рассказал ему, что похудел на девять килограммов, когда тот заметил, что одежда на украинце висит свободно. По информации родственника Кузнецова, им отказали в передаче специальной пищи. Сам подозреваемый выглядит "измученным".