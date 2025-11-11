Подрыв "Северного потока". Украинец написал письмо из тюрьмы – он голодает 10 дней
Украинец Сергей Кузнецов, арестованный в Италии по делу о подрыве "Северных потоков", уже десятый день голодает в итальянской тюрьме. О жестоком обращении и давлении он написал письмо, которым поделился ВВС.
В письме Кузнецов утверждает, что с ним обращаются как с "преступником номер один" и содержат его в учреждении строгого режима вместе с подозреваемыми в связях с "Исламским государством" (ИГИЛ). Представители тюрьмы никак не прокомментировали это утверждение.
Кузнецов пожаловался на "максимальные ограничения". Украинец сообщил, что администрация учреждения уже более двух месяцев игнорирует его пищевые привычки, имея в виду необходимую диетическую пищу. Он вынужден заниматься спортом в одиночестве под охраной.
"Они думают, что эти ограничения могут повлиять на мое положение и заставить меня признать свою вину. Но такие усилия тщетны", – говорится в письме.
По словам адвоката Николаса Канестрини, Кузнецов рассказал ему, что похудел на девять килограммов, когда тот заметил, что одежда на украинце висит свободно. По информации родственника Кузнецова, им отказали в передаче специальной пищи. Сам подозреваемый выглядит "измученным".
- Разрушение трёх из четырёх ниток газопроводов "Северный поток-1" и "Северный поток-2", предназначенных для транспортировки природного газа из России в Германию, произошло 26 сентября 2022 года. Они не работали из-за полномасштабной российской агрессии, но были заполнены газом.
- Кузнецова был арестован 21 августа по европейскому ордеру. Ему инкриминируется участие в подрыве газопроводов.
- 4 ноября стало известно, что Кузнецов отказывается от еды с 31 октября. В тот же день Лубинец попросил Италию обеспечить права арестованного украинца.
- 8 ноября Лубинец встретился с женой Кузнецова и заявил, что нарушаются основные права человека.
