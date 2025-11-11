Підрив "Північного потоку". Українець написав листа з в'язниці – він голодує 10 днів

Сергій Кузнєцов стверджує, що до нього ставляться як до "злочинця номер один", утримують разом з підозрюваними у зв'язках з ІДІЛ та ігнорують харчові звички

Nord Stream (Фото: ЕРА / Hannibal Hanschke)

Українець Сергій Кузнєцов, заарештований в Італії у справі про підрив "Північних потоків", уже десятий день голодує в італійській в’язниці. Про жорстоке поводження й тиск він написав листа, яким поділився ВВС.

У листі Кузнєцов стверджує, що до нього ставляться як до "злочинця номер один" та утримують у закладі суворого режиму разом з підозрюваними у зв’язках з "Ісламською державою" (ІДІЛ). Представники в'язниці ніяк не прокоментували це твердження.

Кузнєцов поскаржився на "максимальні обмеження". Українець повідомив, що адміністрація установи понад два місяці ігнорує його харчові звички, маючи на увазі необхідне дієтичне харчування. Спортом він вимушений займатися в ізоляції під охороною.

"Вони думають, що ці обмеження можуть вплинути на моє становище та змусити мене зізнатися у своїй провині. Але такі зусилля марні", – йдеться у листі.

За словами адвоката Ніколи Канестріні, Кузнєцов розповів йому, що схуд на дев'ять кілограмів, коли той сказав, що одяг на українцеві вільно звисає. За інформацією родича Кузнєцова, їм відмовили у переданні спеціальної їжі. Сам підозрюваний виглядає "виснаженим".