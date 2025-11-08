Підрив "Північних потоків". Українець в Італії продовжує голодування, Лубінець вимагає вирішення

У заарештованого українця критичний стан здоров'я. Омбудсмен звернувся з офіційними листами та вимагає вирішення ситуації

Дмитро Лубінець (Фото: t.me/dmytro_lubinetzs)

Українець Сергій Кузнєцов, заарештований в Італії у справі про підрив "Північних потоків", продовжує голодування. Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець зустрівся з його дружиною та заявив, що порушуються базові права чоловіка.

Галина Кузнєцова розповіла, що через продовження голодування стан здоров’я українця критичний. Лубінець заявив, що ситуація вимагає негайних дій і він узяв її під особистий контроль.

Омбудсмен направив офіційні листи до Міністерства закордонних справ, Мін'юсту Італії, віцепрезидентці Європарламенту Піні Пічерно, омбудсмену Італії та регіону Лаціо Маріно Фарделлі та Національному гаранту прав осіб, позбавлених особистої свободи.

В Італії працює радник Лубінця Олександр Городецький – відомий правозахисник. Зокрема, він узяв участь у мітингу, де вимагав терміново створити належні умови утримання українця, надати йому їжу та ліки. Також він особисто передав лист від Лубінця до італійського Мін'юсту.

"Ми маємо зробити все можливе задля захисту прав українця. Адже утримання Сергія в колонії суворого режиму та неналежних умовах є неприпустимим і суперечить Конвенції про захист прав людини та основоположних свобод", – наголосив уповноважений з прав людини.

Мітинг в Італії (Фото: facebook.com/dmytro.lubinets)

Радник Городецький (Фото: facebook.com/dmytro.lubinets)