Подрыв "Северных потоков". Украинец в Италии продолжает голодовку, Лубинец требует решения
Украинец Сергей Кузнецов, арестованный в Италии по делу о подрыве "Северных потоков", продолжает голодовку. Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец встретился с его женой и заявил, что нарушаются базовые права мужчины.
Галина Кузнецова рассказала, что из-за продолжения голодовки состояние здоровья украинца критическое. Лубинец заявил, что ситуация требует немедленных действий и он взял ее под личный контроль.
Омбудсмен направил официальные письма в министерство иностранных дел, Минюст Италии, вице-президенту Европарламента Пине Пичерно, омбудсману Италии и региона Лацио Марино Фарделли и Национальному гаранту прав лиц, лишенных личной свободы.
В Италии работает советник Лубинца Александр Городецкий – известный правозащитник. В частности, он принял участие в митинге, где требовал срочно создать надлежащие условия содержания украинца и предоставить ему еду и лекарства. Также он лично передал письмо от Лубинца в итальянский Минюст.
"Мы должны сделать все возможное для защиты прав украинца. Ведь содержание Сергея в колонии строгого режима и ненадлежащих условиях недопустимо и противоречит Конвенции о защите прав человека и основных свобод", – подчеркнул уполномоченный по правам человека.
- Кузнецов был арестован 21 августа вблизи Римини по европейскому ордеру на арест. Ему инкриминируют участие в подрыве газопроводов. Итальянский апелляционный суд одобрил экстрадицию украинского подозреваемого в Германию. Адвокат заявил о новой апелляции в Верховный кассационный суд.
- 4 ноября стало известно, что Кузнецов объявил голодовку в итальянской тюрьме строгого режима.
- В тот же день Лубинец обратился к омбудсмену Италии с требованием обеспечить права арестованного украинца.
Комментарии (0)