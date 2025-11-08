Подрыв "Северных потоков". Украинец в Италии продолжает голодовку, Лубинец требует решения

У арестованного украинца критическое состояние здоровья. Омбудсмен обратился с официальными письмами и требует разрешения ситуации

Дмитрий Лубинец (Фото: t.me/dmytro_lubinetzs)

Украинец Сергей Кузнецов, арестованный в Италии по делу о подрыве "Северных потоков", продолжает голодовку. Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец встретился с его женой и заявил, что нарушаются базовые права мужчины.

Галина Кузнецова рассказала, что из-за продолжения голодовки состояние здоровья украинца критическое. Лубинец заявил, что ситуация требует немедленных действий и он взял ее под личный контроль.

Омбудсмен направил официальные письма в министерство иностранных дел, Минюст Италии, вице-президенту Европарламента Пине Пичерно, омбудсману Италии и региона Лацио Марино Фарделли и Национальному гаранту прав лиц, лишенных личной свободы.

В Италии работает советник Лубинца Александр Городецкий – известный правозащитник. В частности, он принял участие в митинге, где требовал срочно создать надлежащие условия содержания украинца и предоставить ему еду и лекарства. Также он лично передал письмо от Лубинца в итальянский Минюст.

"Мы должны сделать все возможное для защиты прав украинца. Ведь содержание Сергея в колонии строгого режима и ненадлежащих условиях недопустимо и противоречит Конвенции о защите прав человека и основных свобод", – подчеркнул уполномоченный по правам человека.

Митинг в Италии (Фото: facebook.com/dmytro.lubinets)

Советник Городецкий (Фото: facebook.com/dmytro.lubinets)