"Точно не будет стыдно". Залужный ответил на "причастность" к подрыву "Северных потоков"

Валерий Залужный (Фото: ОП)

Следователи в Германии пришли к выводу, что за подрывом "Северного потока" в сентябре 2022 года якобы стояло "элитное украинское военное подразделение" под командованием тогда еще главкома Вооруженных Сил Украины Валерия Залужного, пишет The Wall Street Journal. Генерал отреагировал.

"Нам еще будет весело, но уж точно никогда не будет стыдно", – написал он в комментарии под постом в Facebook.

Комментарий Залужного (скриншот соцсети)

В публикации газеты сказано, что группа немецких детективов вместе с полицией, прокуратурой три года вели следствие в штаб-квартире полиции в Потсдаме и пытались выяснить, кто стоит за подрывом "Северного потока". Утверждается, что им удалось разработать "четкую картину" того, как неназванное "элитное украинское военное подразделение" совершило атаки под руководством Залужного.

По словам собеседников, знакомых с расследованием, правоохранители отследили компании по прокату лодок, телефоны и номерные знаки. После этого власти Германии выдали ордера на арест трех солдат специального украинского военного подразделения и четырех ветеранов-глубоководников.

Так называемым "решающим доказательством" стало зернистое черно-белое фото, на котором видно лицо якобы украинского водолаза. Утверждается, что с помощью снимка удалось его идентифицировать и найти профили в соцсетях.

Собеседники утверждают, что цель диверсии – сократить доход России от продажи нефти и понизить экономические связи с Германией.

Также в материале WSJ сказано, что одного из подозреваемых якобы вывезли из Польши в Украину на черном BMW с дипломатическими номерами, а за рулем предположительно находился украинский военный атташе.

Еще одного подозреваемого задержали в Италии. Утверждается, что он был командиром группы по подрыву "Северного потока", а в 2022 году участвовал в обороне Киева. Перед задержанием за ним и его маршрутами через Польшу, Чехию и Италию несколько месяцев следили.

В распоряжении детективов сначала было только фото мужчины, которое взяли с проездного – он пользовался им во время операции, утверждают собеседники. По их словам, паспорт у него был настоящий, но выданный на чужое имя, что "типично для операций украинских спецслужб". Человека с таким именем не было в соцсетях, а его фото отсутствовало в европейской или союзнической базе данных.

Позже его идентифицировали как 46-летнего Сергея К. (Сергей Кузнецов был арестова в Италии 21 августа), якобы ветерана Службы безопасности Украины. По словам адвоката мужчины, его подзащитный невиновен, а даже если и причастен к операции, то действовал в рамках защиты Украины, поэтому имеет иммунитет.