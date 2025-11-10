"Вже точно не буде соромно". Залужний відповів на "причетність" до підриву "Північних потоків"

Валерій Залужний (Фото: ОП)

Слідчі в Німеччині дійшли висновку, що за підривом "Північного потоку" у вересні 2022 року нібито стояв "елітний український військовий підрозділ" під командуванням тоді ще головкома Збройних Сил України Валерія Залужного, пише The Wall Street Journal. Генерал відреагував.

"Нам ще буде весело, але вже точно ніколи не буде соромно", – написав він у коментарі під постом у Facebook.

Коментар Залужного (скріншот соцмережі)

У публікації газети йдеться про те, що група німецьких детективів разом із поліцією, прокуратурою три роки вели слідство у штаб-квартирі поліції в Потсдамі та намагалися з'ясувати, хто стоїть за підривом "Північного потоку". Стверджується, що їм вдалося розробити "чітку картину" того, як неназваний "елітний український військовий підрозділ" здійснив атаки під керівництвом Залужного.

За словами співрозмовників, знайомих із розслідуванням, правоохоронці відстежили компанії з прокату човнів, телефони та номерні знаки. Після цього влада Німеччини видала ордери на арешт трьох солдатів спеціального українського військового підрозділу і чотирьох ветеранів-глибоководників.

Так званим "вирішальним доказом" стало зернисте чорно-біле фото, на якому видно обличчя нібито українського водолаза. Стверджується, що за допомогою знімка вдалося його ідентифікувати і знайти профілі в соцмережах.

Співрозмовники стверджують, що мета диверсії – скоротити дохід Росії від продажу нафти і знизити економічні зв'язки з Німеччиною.

Також у матеріалі WSJ йдеться про те, що одного з підозрюваних нібито вивезли з Польщі в Україну на чорному BMW із дипломатичними номерами, а за кермом, імовірно, перебував український військовий аташе.

Ще одного підозрюваного затримали в Італії. Стверджується, що він був командиром групи з підриву "Північного потоку", а у 2022 році брав участь в обороні Києва. Перед затриманням за ним і його маршрутами через Польщу, Чехію та Італію кілька місяців стежили.

У розпорядженні детективів спочатку було тільки фото чоловіка, яке взяли з проїзного – він користувався ним під час операції, стверджують співрозмовники. За їхніми словами, паспорт у нього був справжній, але виданий на чуже ім'я, що "типово для операцій українських спецслужб". Людини з таким ім'ям не було в соцмережах, а її фото не було в європейській або союзницькій базі даних.

Пізніше його ідентифікували як 46-річного Сергія К. (Сергій Кузнєцов був заарештований в Італії 21 серпня), нібито ветерана Служби безпеки України. За словами адвоката чоловіка, його підзахисний невинний, а навіть якщо і причетний до операції, то діяв у межах захисту України, тому має імунітет.