Заарештований в Італії українець у справі "Північних потоків" припинив голодування

Українець Сергій Кузнєцов, якого звинувачують у підриві трубопроводів "Північний потік", припинив голодування в італійській в'язниці. Про це повідомив його адвокат Нікола Канестріні, передає Болонья сьогодні.

За його словами, голодування, оголошене 31 жовтня, було зупинене запевненнями від італійської влади в дотриманні прав ув'язненого. Зокрема, йому пообіцяли адекватне харчування, "необхідне для його психічного та фізичного стану".

Голодування було розпочато, щоб засудити умови тримання під вартою, які, на його думку, не відповідають гарантіям, передбаченим законом.

За цей час українець схуд приблизно на дев'ять кілограмів.

"Ми визнаємо зусилля тюремної адміністрації щодо конструктивного розв'язання важливих питань. Однак ми повинні зберігати пильність: повага до прав усіх ув'язнених – незмінний обов'язок, пов'язаний з верховенством права", – заявив Канестріні.

У зверненні з в'язниці Кузнєцов подякував усім, хто підтримував його останніми тижнями, і наголосив на важливості солідарності. Касаційний суд має оцінити законність попереднього рішення Болонського апеляційного суду, який схвалив екстрадицію Кузнєцова до Німеччини.