Підрив "Північного потоку". Суд відхилив апеляцію і українця екстрадують у Німеччину – джерело

Адвокат Кузнєцова заявив, що розчарований рішенням італійського суду, проте боротьба продовжиться вже в Німеччині

Підозрюваний українець (Фото: t.me/dmytro_lubinetzs)

Італійський Верховний суд відхилив апеляцію суду Болоньї щодо справи українця Сергія Кузнєцова, якого підозрюють у диверсії на "Північних потоках". Його планують екстрадувати до Німеччини найближчими днями. Про це LIGA.net повідомив співрозмовник в офісі уповноваженого Верховної Ради України з прав людини.

За його словами, італійська поліція тепер зв'яжеться з німецькою і вони скоординують переправляння українця до Німеччини. Зайняти це може максимум 10 днів.

Адвокат українця Нікола Канестріні заявив, що розчарований таким рішенням, але наголосив, що "боротьба за справедливість не завершена".

"Боротьба за права і верховенство права продовжиться в Німеччині, де німецькі колеги нарешті зможуть аргументувати та розвивати правові питання, які ми підготували, після того, як їм нададуть повний доступ до матеріалів справи, які до цього часу систематично утримувалися", – сказав він.

Канестріні підкреслив, що впевнений у виправдувальному вироку після повного судового процесу в Німеччині.