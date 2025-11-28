На Кузнєцова поширюється конвенція про поводження з військовополоненими – Офіс омбудсмана

На момент інкримінованого злочину підозрюваний служив у ЗСУ, тому до нього мають застосовуватися відповідні гарантії міжнародного права

Екстрадиція українця (Фото: Ronald Wittek/EPA)

Українець Сергій Кузнєцов, якого підозрюють у причетності до вибухів на "Північних потоках", на момент інкримінованих подій проходив службу у Збройних Силах України, тому на нього має поширюватися захист, передбачений Женевськими конвенціями. Про це LIGA.net повідомив секретаріат уповноваженого Верховної Ради з прав людини у відповідь на запит.

У відомстві зазначили, що Німеччина, до якої екстрадували українця, є учасницею ключових міжнародних договорів у сфері прав людини, тому зобов’язана забезпечити дотримання стандартів справедливого суду, заборони катувань та нелюдського чи такого, що принижує гідність, поводження, а також інших фундаментальних прав.

"Водночас з огляду на складність та резонансність кримінального провадження, секретаріат уповноваженого вбачає необхідність уважного моніторингу дотримання прав Кузнєцова", – йдеться у відповіді.

У Офісі омбудсмана згадали про умови тримання під вартою, доступ до адвоката та перекладача, реальну можливість захищати свої права у суді та можливість підтримувати контакт з родиною.

Окремо відзначається той факт, що Кузнєцов на момент інкримінованих подій проходив службу у ЗСУ, тому на нього має поширюватися захист, передбачений III Женевською конвенцією від 12 серпня 1949 року про поводження з військовополоненими, а також статтею 75 Додаткового протоколу I 1977 року до Женевських конвенцій.

"При цьому Україна не ставить під сумнів компетенцію судових органів іноземних держав чи правову природу відповідних проваджень, однак наголошує, що військовий статус Кузнєцова на момент інкримінованих подій зумовлює необхідність особливої уваги до гуманітарних аспектів цієї справи", – йдеться у відповіді.

Крім цього, секретаріат уповноваженого взаємодіє з адвокатами Кузнєцова, українськими дипломатичними установами, німецькими партнерами та правозахисниками. Також є контакт з родиною українця, що дає змогу оперативно отримати інформацію про порушення прав.

Увечері 27 листопада уповноважений ВРУ з прав людини Дмитро Лубінець підтвердив, що Кузнєцова екстрадували з Італії до Німеччини.

Він заявив, що офіційно звернувся до колеги з німецької інституції з прав людини з проханням приділити цій справі особливу увагу та стежити за дотриманням прав Кузнєцова після його прибуття до ФРН.

Також Лубінець направив звернення до Федеральної прокуратури Німеччини з проханням забезпечити максимально неупереджене, аргументоване й об’єктивне розслідування та подальше обвинувачення – без політичних ярликів і тиску, виключно на основі доказів і в рамках верховенства права.