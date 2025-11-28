На Кузнецова распространяется конвенция об обращении с военнопленными – Офис омбудсмена

На момент инкриминируемого преступления подозреваемый служил в ВСУ, поэтому к нему должны применяться соответствующие гарантии международного права

Экстрадиция украинца (Фото: Ronald Wittek/EPA)

Украинец Сергей Кузнецов, которого подозревают в причастности к взрывам на "Северных потоках", на момент инкриминируемых событий проходил службу в Вооруженных Силах Украины, поэтому на него должна распространяться защита, предусмотренная Женевскими конвенциями. Об этом LIGA.net сообщил секретариат уполномоченного Верховной Рады по правам человека в ответ на запрос.

В ведомстве отметили, что Германия, в которую экстрадировали украинца, является участницей ключевых международных договоров в области прав человека, поэтому обязана обеспечить соблюдение стандартов справедливого суда, запрета пыток и бесчеловечного или унижающего достоинство обращения, а также других фундаментальных прав.

"В то же время, учитывая сложность и резонансность уголовного производства, секретариат уполномоченного видит необходимость внимательного мониторинга соблюдения прав Кузнецова", – говорится в ответе.

В Офисе омбудсмена упомянули об условиях содержания под стражей, доступе к адвокату и переводчику, реальной возможности защищать свои права в суде и возможности поддерживать контакт с семьей.

Отдельно отмечается тот факт, что Кузнецов на момент инкриминируемых событий проходил службу в ВСУ, поэтому на него должна распространяться защита, предусмотренная III Женевской конвенцией от 12 августа 1949 года об обращении с военнопленными, а также статьей 75 Дополнительного протокола I 1977 года к Женевским конвенциям.

"При этом Украина не ставит под сомнение компетенцию судебных органов иностранных государств или правовую природу соответствующих производств, однако отмечает, что военный статус Кузнецова на момент инкриминируемых событий обусловливает необходимость особого внимания к гуманитарным аспектам этого дела", – говорится в ответе.

Кроме этого, секретариат уполномоченного взаимодействует с адвокатами Кузнецова, украинскими дипломатическими учреждениями, немецкими партнерами и правозащитниками. Также есть контакт с семьей украинца, что позволяет оперативно получить информацию о нарушении прав.

Вечером 27 ноября уполномоченный ВРУ по правам человека Дмитрий Лубинец подтвердил, что Кузнецова экстрадировали из Италии в Германию.

Он заявил, что официально обратился к коллеге из немецкой институции по правам человека с просьбой уделить этому делу особое внимание и следить за соблюдением прав Кузнецова после его прибытия в ФРГ.

Также Лубинец направил обращение в Федеральную прокуратуру Германии с просьбой обеспечить максимально беспристрастное, аргументированное и объективное расследование и дальнейшее обвинение – без политических ярлыков и давления, исключительно на основе доказательств и в рамках верховенства права.