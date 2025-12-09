Подозреваемый в подрыве Северных потоков служил в Командовании ССО: документ

Сергей Кузнецов (Фото: t.me/dmytro_lubinetzs)

Украинец Сергей Кузнецов, которого подозревают в причастности к взрывам на "Северных потоках", служил в Командовании Сил специальных операций (ССО). Об этом сообщил собеседник LIGA.net в офисе уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека.

В Минобороны ответили на запрос омбудсмена по правам человека Дмитрия Лубинца, что украинец проходил службу в воинской части А0987 в период с 10.08.2022 по 28.11.2023 года в звании капитана. Исходя из информации из открытых источников, речь идет именно о Командовании ССО, которое базируется в Киеве.

В конце ноября 2023 года он был уволен в запас по приказу командира воинской части по вопросам личного состава и направлен на воинский учет в Оболонский районный территориальный центр комплектования и соцподдержки в Киеве.

Собеседник также сообщил, что ранее Минобороны не предоставляло эту информацию в ответ на запросы адвоката Кузнецова и его семьи. Родственники украинца, как утверждается, также неоднократно обращались к тогда еще главкому ВСУ Валерию Залужному, чтобы подтвердить статус украинца как военнопленного. Однако, как отметил собеседник, официального ответа не получили.

Ответ Минобороны (Документ: источник LIGA.net)

Кузнецова арестовали 21 августа в Италии вблизи Римини по европейскому ордеру на арест. Ему инкриминируют участие в подрыве газопроводов "Северный поток" 26 сентября 2022 года. В октябре 2025 года итальянский апелляционный суд одобрил экстрадицию украинского подозреваемого в Германию для правосудия, 27 ноября его уже экстрадировали.