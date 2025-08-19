Підозру від СБУ отримав генерал РФ, який наказав вдарити по театру та пологовому в Маріуполі

Театр у Маріуполі (Фото: Sergei Ilnitsky/EPA)

В Україні заочно оголосили про підозру російському генералу, який наказав завдати ударів по театру та пологовому відділенню в Маріуполі у березні 2022 року. Про це повідомила Служба безпеки України.

Йдеться про командувача 4 армії Військово-повітряних сил Південного військового округу Росії генерал-лейтенанта Миколу Гостєва.

За даними слідства, у березні 2022 року він віддав наказ ударити з повітря по центру Маріуполя. Окупанти прицільно атакували будівлю пологового відділення міської лікарні №3, житлові будинки й обласний драматичний театр.

Для ударів росіяни залучили 10 бойових літаків: винищувачі Су-30СМ (М2) і фронтові бомбардувальники Су-24М. Задокументовано, як під час повітряної атаки бойові літаки прицільно вдарили по пологовому відділенню та драмтеатру ФАБ-500.

Також за наказом російського генерала його підлеглі бомбардували житлову забудову у центральній частині Маріуполя.

Гостєву інкримінують воєнні злочини, поєднані з умисним вбивством, вчинені за попередньою змовою групою осіб.

В СБУ нагадали, що у 2023 році генерал отримав першу підозру за те, що командував обстрілами цивільної інфраструктури Маріуполя.

Фото: СБУ

9 березня 2022 року російські окупанти цілеспрямовано розбомбили пологовий будинок у Маріуполі.

16 березня російські війська знищили драмтеатр у центрі Маріуполя, де від нальотів ховалося близько 1000 мирних жителів. Водночас у дворах драмтеатру було два великі написи ДІТИ, їх було видно навіть із супутника.

25 березня Маріупольська міськрада, посилаючись на дані очевидців, повідомила, що внаслідок бомбардування драмтеатру загинули близько 300 людей.