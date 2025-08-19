Подозрение получил генерал РФ, который приказал ударить по театру и роддому в Мариуполе
Театр в Мариуполе (Фото: Sergei Ilnitsky/EPA)

В Украине заочно объявили о подозрении российскому генералу, который приказал нанести удары по театру и родильному отделению в Мариуполе в марте 2022 года. Об этом сообщила Служба безопасности Украины.

Речь идет о командующем 4-й армией Военно-воздушных сил Южного военного округа России генерал-лейтенанте Николае Гостеве.

По данным следствия, в марте 2022 года он отдал приказ ударить с воздуха по центру Мариуполя. Оккупанты прицельно атаковали здание родильного отделения городской больницы №3, жилые дома и областной драматический театр.

Для ударов россияне привлекли 10 боевых самолетов: истребители Су-30СМ (М2) и фронтовые бомбардировщики Су-24М. Задокументировано, как во время воздушной атаки боевые самолеты прицельно ударили по родильному отделению и драмтеатру ФАБ-500.

Также по приказу российского генерала его подчиненные бомбили жилую застройку в центральной части Мариуполя.

Гостеву инкриминируют военные преступления, соединенные с умышленным убийством, совершенные по предварительному сговору группой лиц.

В СБУ напомнили, что в 2023 году генерал получил первое подозрение за то, что командовал обстрелами гражданской инфраструктуры Мариуполя.

Фото: СБУ
