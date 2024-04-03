Після атаки дронів голова Татарстану закликав підприємства захищатися самостійно

Голова Татарстану Мінніханов заявив, що не варто розраховувати на системи ППО

Рустам Мінніханов (Фото: ресурс окупантів)

Голова російського регіону Татарстан Рустам Мінніханов після атаки безпілотників на заводи в Єлабузі та Нижньокамську закликав підприємства не розраховувати на систему протиповітряної оборони та захищатися самостійно. Про це він заявив під час міжнародного форуму з енергетики, цитує казанське видання 116.ру.

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"Не слід чекати, що спрацює протиракетна оборона, вона вирішує інші завдання. Ми маємо вирішувати власними силами, кожне підприємство, кожен муніципалітет, кожне місто", – сказав Мінніханов.

Також він заявив, що ця ситуація показала "найбільш уражені і найвідчутніші ділянки в Татарстані", і наголосив, що "ворог це відчуває".

"Через те, що вчора була Ураза і православний піст, Всевишній дав нам шанс <...> Прокиньтеся, хлопці, ніхто нас не захистить, крім самих себе", – зазначив голова Татарстану.

Мінніханов також закликав екстрені служби в регіоні бути напоготові на випадок надзвичайних ситуацій.

Зранку 2 квітня безпілотники атакували російське підприємство в Єлабузі, яке випускає дрони. Співрозмовник LIGA.net у Міноборони заявив, що за цими ударами стоїть ГУР.

у Міноборони заявив, що за цими ударами стоїть ГУР. Того ж дня безпілотники вдарили по нафтопереробному заводу в Нижньокамську. Власні джерела LIGA.net повідомили, що це була спільна операція Служби безпеки України та ГУР.

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