После атаки дронов глава Татарстана призвал предприятия защищаться самостоятельно
Глава российского региона Татарстан Рустам Минниханов после атаки беспилотников на заводы в Елабуге и Нижнекамске призвал предприятия не рассчитывать на систему противовоздушной обороны и защищаться самостоятельно. Об этом он заявил во время международного форума по энергетике, цитирует казанское издание 116.ру.
"Не следует ожидать, что сработает противоракетная оборона, она решает другие задачи. Мы должны решать собственными силами, каждое предприятие, каждый муниципалитет, каждый город", – сказал Минниханов.
Также он заявил, что эта ситуация показала "самые поражаемые и ощутимые участки в Татарстане", и подчеркнул, что "враг это чувствует".
"Из-за того, что вчера была Ураза и православный пост, Всевышний дал нам шанс <...> Проснитесь, ребята, никто нас не защитит, кроме самих себя", – отметил глава Татарстана.
Минниханов также призвал экстренные службы в регионе быть наготове на случай чрезвычайных ситуаций.
- Утром 2 апреля беспилотники атаковали российское предприятие в Елабуге, выпускающее дроны. Собеседник LIGA.net в Минобороны заявил, что за этими ударами стоит ГУР.
- В тот же день беспилотники ударили по нефтеперерабатывающему заводу в Нижнекамске. Собственные источники LIGA.net сообщили, что это совместная операция Службы безопасности Украины и ГУР.
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