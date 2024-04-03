После атаки дронов глава Татарстана призвал предприятия защищаться самостоятельно

Глава Татарстана Минниханов заявил, что не стоит рассчитывать на системы ПВО

Рустам Минниханов (Фото: ресурс оккупантов)

Глава российского региона Татарстан Рустам Минниханов после атаки беспилотников на заводы в Елабуге и Нижнекамске призвал предприятия не рассчитывать на систему противовоздушной обороны и защищаться самостоятельно. Об этом он заявил во время международного форума по энергетике, цитирует казанское издание 116.ру.

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"Не следует ожидать, что сработает противоракетная оборона, она решает другие задачи. Мы должны решать собственными силами, каждое предприятие, каждый муниципалитет, каждый город", – сказал Минниханов.

Также он заявил, что эта ситуация показала "самые поражаемые и ощутимые участки в Татарстане", и подчеркнул, что "враг это чувствует".

"Из-за того, что вчера была Ураза и православный пост, Всевышний дал нам шанс <...> Проснитесь, ребята, никто нас не защитит, кроме самих себя", – отметил глава Татарстана.

Минниханов также призвал экстренные службы в регионе быть наготове на случай чрезвычайных ситуаций.

Утром 2 апреля беспилотники атаковали российское предприятие в Елабуге, выпускающее дроны. Собеседник LIGA.net в Минобороны заявил, что за этими ударами стоит ГУР.

в Минобороны заявил, что за этими ударами стоит ГУР. В тот же день беспилотники ударили по нефтеперерабатывающему заводу в Нижнекамске. Собственные источники LIGA.net сообщили, что это совместная операция Службы безопасности Украины и ГУР.

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