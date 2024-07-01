Після критики Зеленського в бік урядовців Верещук відзвітувала про поїздку на Донбас

Глава держави, не називаючи імен, казав, що деякі профільні урядовці пів року і більше не були у прифронтових регіонах

Поїздка Ірини Верещук у Донецьку область (Фото - minre.gov.ua)

Після минулотижневої заяви президента Володимира Зеленського, що деякі профільні урядовці по пів року не були на прифронтових територіях, міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук відзвітувала про свою поїздку на Донбас.

Читайте нас в Telegram: головні новини коротко

Верещук повідомила, що на Донеччині відвідала один зі шпиталів і поспілкувалася з пораненими бійцями.

Міністерка наголосила, що вони зі всіх куточків України: "Ось вам єдність. Справжня".

Також вона опублікувала фото в’їзду у Покровський район. Зеленський теж записував своє звернення з критикою урядовців на тлі знаку "Покровськ" і казав, що люди на прифронтових територіях потребують негайних рішень, "яких просто з Києва не видно".

Фото: Facebook Ірини Верещук

"Працювала на Донеччині. Покровський та інші райони області є одними з ключових прифронтових територій, які потребують особливої уваги в плані життєзабезпечення місцевих мешканців", – заявила Верещук.

Як повідомила пресслужба Мінреінтеграції, у Покровську Верещук відвідала збірний пункт евакуації цивільних громадян, військовий шпиталь і провела робочу нараду з представниками військових адміністрацій Донецької області, зокрема главою ОВА Вадимом Філашкіним.

За даними відомства, основну увагу приділили виконанню Плану щодо забезпечення життєдіяльності на прифронтових територіях, затвердженому Кабміном 25 червня. Розглянули питання збільшення обсягів подання води у Покровському районі.

26 червня, записуючи відеозвернення з Донецької області, Зеленський звинуватив посадовців у тому, що вони "по пів року й більше" не були у прифронтових громадах. Сказав, що "буде окрема розмова в Києві".

Наступного дня Шмигаль на виконання завдання глави держави доручив міністрам невідкладно здійснити низку робочих поїздок у регіони, особлива увага – прифронтовим областям.

Читайте також: Верещук: Будь-які чутки або плітки про розформування Мінреінтеграції є неправдою