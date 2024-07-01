После критики Зеленского в сторону чиновников Верещук отчиталась о поездке на Донбасс
После заявления президента Владимира Зеленского на прошлой неделе, что некоторые профильные чиновники по полгода не были на прифронтовых территориях, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук отчиталась о своей поездке на Донбасс.
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Верещук сообщила, что в Донецкой области посетила один из госпиталей и пообщалась с ранеными бойцами.
Министр подчеркнула, что они из всех уголков Украины: "Вот вам единство. Настоящее".
Она также опубликовала фото въезда в Покровский район. Зеленский тоже записывал свое обращение с критикой чиновников на фоне знака "Покровск" и говорил, что люди на прифронтовых территориях нуждаются в немедленных решениях, "которые просто из Киева не видны".
"Работала в Донецкой области. Покровский и другие районы области являются одними из ключевых прифронтовых территорий, которые нуждаются в особом внимании в плане жизнеобеспечения местных жителей", – заявила Верещук.
Как сообщила пресс-служба Минреинтеграции, в Покровске Верещук посетила сборный пункт эвакуации граждан, военный госпиталь и провела рабочее совещание с представителями военных администраций Донецкой области, в частности с главой ОВА Вадимом Филашкиным.
По данным ведомства, основное внимание было уделено выполнению Плана по обеспечению жизнедеятельности на прифронтовых территориях, утвержденного Кабмином 25 июня. Рассматривался вопрос увеличения объемов подачи воды в Покровском районе.
- 26 июня, записывая видеообращение из Донецкой области, Зеленский обвинил чиновников в том, что они "по полгода и больше" не были в прифронтовых общинах. Сказал, что "будет отдельный разговор в Киеве".
- На следующий день Шмыгаль на выполнение задачи главы государства поручил министрам безотлагательно совершить ряд рабочих поездок в регионы, особое внимание – прифронтовым областям.
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