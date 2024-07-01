После критики Зеленского в сторону чиновников Верещук отчиталась о поездке на Донбасс

Глава государства, не называя имен, говорил, что некоторые профильные чиновники по полгода и больше не были в прифронтовых регионах

Поездка Ирины Верещук в Донецкую область (Фото - minre.gov.ua)

После заявления президента Владимира Зеленского на прошлой неделе, что некоторые профильные чиновники по полгода не были на прифронтовых территориях, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук отчиталась о своей поездке на Донбасс.

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Верещук сообщила, что в Донецкой области посетила один из госпиталей и пообщалась с ранеными бойцами.

Министр подчеркнула, что они из всех уголков Украины: "Вот вам единство. Настоящее".

Она также опубликовала фото въезда в Покровский район. Зеленский тоже записывал свое обращение с критикой чиновников на фоне знака "Покровск" и говорил, что люди на прифронтовых территориях нуждаются в немедленных решениях, "которые просто из Киева не видны".

Фото: Facebook Ирины Верещук

"Работала в Донецкой области. Покровский и другие районы области являются одними из ключевых прифронтовых территорий, которые нуждаются в особом внимании в плане жизнеобеспечения местных жителей", – заявила Верещук.

Как сообщила пресс-служба Минреинтеграции, в Покровске Верещук посетила сборный пункт эвакуации граждан, военный госпиталь и провела рабочее совещание с представителями военных администраций Донецкой области, в частности с главой ОВА Вадимом Филашкиным.

По данным ведомства, основное внимание было уделено выполнению Плана по обеспечению жизнедеятельности на прифронтовых территориях, утвержденного Кабмином 25 июня. Рассматривался вопрос увеличения объемов подачи воды в Покровском районе.

26 июня, записывая видеообращение из Донецкой области, Зеленский обвинил чиновников в том, что они "по полгода и больше" не были в прифронтовых общинах. Сказал, что "будет отдельный разговор в Киеве".

На следующий день Шмыгаль на выполнение задачи главы государства поручил министрам безотлагательно совершить ряд рабочих поездок в регионы, особое внимание – прифронтовым областям.

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