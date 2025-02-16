Після російської атаки на ТЕЦ у Миколаєві повністю зруйновано електрогенерацію

Завдяки співпраці з Данією вдалося отримати модульні котельні, що дозволило забезпечити теплом лікарні міста, заявив мер Сєнкевич

Олександр Сєнкевич (Скриншот з відео НІС-ТВ)

Після російської атаки на Миколаївську теплоелектроцентраль у місті знищено електрогенерацію, зараз шукають альтернативні джерела енергії. Про це повідомив міський голова Олександр Сєнкевич.

У ніч проти 16 лютого російські дрони вдарили по міській ТЕЦ, внаслідок чого багато абонентів залишилися без тепла, а електрогенерацію було повністю зруйновано.

"Наразі ми намагаємось відновити теплопостачання, використовуючи альтернативні шляхи. Робота триває. Без подробиць, але це дійсно важко", – заявив Сєнкевич.

Він зазначив, що завдяки співпраці з Данією вдалося отримати модульні котельні, що дозволило забезпечити теплом лікарні міста.