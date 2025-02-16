Після російської атаки на ТЕЦ у Миколаєві повністю зруйновано електрогенерацію
Після російської атаки на Миколаївську теплоелектроцентраль у місті знищено електрогенерацію, зараз шукають альтернативні джерела енергії. Про це повідомив міський голова Олександр Сєнкевич.
У ніч проти 16 лютого російські дрони вдарили по міській ТЕЦ, внаслідок чого багато абонентів залишилися без тепла, а електрогенерацію було повністю зруйновано.
"Наразі ми намагаємось відновити теплопостачання, використовуючи альтернативні шляхи. Робота триває. Без подробиць, але це дійсно важко", – заявив Сєнкевич.
Він зазначив, що завдяки співпраці з Данією вдалося отримати модульні котельні, що дозволило забезпечити теплом лікарні міста.
- У ніч проти 16 лютого окупанти запустили по Україні понад 140 ударних БпЛА та імітаторів. Сили ППО збили більшість із них.
- Внаслідок ворожої атаки постраждали Київська, Сумська, Миколаївська й Одеська області. У Миколаєві через удар виникла пожежа на об'єкті критичної інфраструктури.
- Після удару по Миколаївській ТЕЦ без теплопостачання залишилися 46 000 абонентів.