После российской атаки на ТЭЦ в Николаеве полностью разрушена электрогенерация
Александр Сенкевич (Скриншот по видео НІС-ТВ)

После российской атаки на Николаевскую теплоэлектроцентраль в городе уничтожена электрогенерация, сейчас ищут альтернативные источники энергии. Об этом сообщил городской голова Александр Сенкевич.

В ночь на 16 февраля российские дроны ударили по городской ТЭЦ, в результате чего многие абоненты остались без тепла, а электрогенерация была полностью разрушена.

"Пока мы пытаемся возобновить теплоснабжение, используя альтернативные пути. Работа продолжается. Без подробностей, но это действительно тяжело", – заявил Сенкевич.

Он отметил, что благодаря сотрудничеству с Данией удалось получить модульные котельные, что позволило обеспечить теплом больницы города.

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