После российской атаки на ТЭЦ в Николаеве полностью разрушена электрогенерация

Благодаря сотрудничеству с Данией удалось получить модульные котельные, что позволило обеспечить теплом больницы города, заявил мэр Сенкевич

Александр Сенкевич (Скриншот по видео НІС-ТВ)

После российской атаки на Николаевскую теплоэлектроцентраль в городе уничтожена электрогенерация, сейчас ищут альтернативные источники энергии. Об этом сообщил городской голова Александр Сенкевич.

В ночь на 16 февраля российские дроны ударили по городской ТЭЦ, в результате чего многие абоненты остались без тепла, а электрогенерация была полностью разрушена.

"Пока мы пытаемся возобновить теплоснабжение, используя альтернативные пути. Работа продолжается. Без подробностей, но это действительно тяжело", – заявил Сенкевич.

Он отметил, что благодаря сотрудничеству с Данией удалось получить модульные котельные, что позволило обеспечить теплом больницы города.

В ночь на 16 февраля оккупанты запустили по Украине более 140 ударных БпЛА и имитаторов. Силы ПВО сбили большинство из них.

В результате вражеской атаки пострадали Киевская, Сумская, Николаевская и Одесская области. В Николаеве из-за удара возник пожар на объекте критической инфраструктуры.

После удара по Николаевской ТЭЦ без теплоснабжения осталось 46 000 абонентов.