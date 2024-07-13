Північна Корея пригрозила "стратегічною протидією" Альянсу: причина у декларації саміту НАТО

У декларації саміту НАТО йдеться про те, що КНДР та Іран підживлюють агресивну війну Росії проти України

Кім Чен Ин та Володимир Путін (Фото: EPA)

Північна Корея назвала декларацію саміту НАТО, в якій засуджується передача країною зброї Росії, "незаконним документом" і заявила про "готовність посилити рішучу стратегічну протидію США і Альянсу". Про це повідомило північнокорейське інформагентство KCNA з посилання на заяву речника МЗС КНДР.

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У МЗС КНДР заявили, що ця декларація доводить, що "США і НАТО становлять найсерйознішу загрозу глобальному миру та безпеці". Тому у відомстві країни рішуче засудили та відкинули "незаконний документ, який порушує законні права незалежних суверенних держав".

Пхеньян назвав дії США, спрямовані на розширення військового блоку, першопричиною "загрози регіональному миру, надзвичайного загострення середовища міжнародної безпеки та розпалу світової гонки озброєнь".

В МЗС КНДР повторили звичну для Росії заяву, що США і НАТО начебто зруйнували безпекове середовище у Європі політикою розширення Альянсу на схід.

Також Північна Корея звинуватила США та НАТО у "змові з метою знищення Північної Кореї".

ДОВІДКА. У декларації саміту НАТО йдеться про те, що КНДР та Іран У декларації саміту НАТО йдеться про те, що КНДР та Іран підживлюють агресивну війну Росії проти України , надаючи пряму військову підтримку Росії, таку як боєприпаси та дрони, що серйозно впливає на євроатлантичну безпеку та підриває глобальний режим нерозповсюдження.

Під час першого за 24 роки візиту російського диктатора Володимира Путіна до Північної Кореї Москва та Пхеньян уклали угоду про "всеосяжне стратегічне партнерство".

Безпекова угода між Північною Кореєю та Росією змусила Південну Корею заявити про готовність переглянути підтримку України.

Офіс президента Південної Кореї засудив документ та заявив, що перегляне свою політику обмеження підтримки України лише нелетальною допомогою.

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