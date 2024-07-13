КНДР грозит "стратегическим противодействием" Альянсу: причина в декларации саммита НАТО
Северная Корея назвала декларацию саммита НАТО, в которой осуждается передача страной оружия России, "незаконным документом" и заявила о "готовности усилить решительное стратегическое противодействие США и Альянсу". Об этом сообщило северокорейское информагентство KCNA со ссылкой на заявление пресс-секретаря МИД КНДР.
Смотрите нас на YouTube: объясняем сложные вещи простыми словами
В МИД КНДР заявили, что эта декларация доказывает, что "США и НАТО представляют серьезную угрозу глобальному миру и безопасности". Поэтому в ведомстве страны решительно осудили и отвергли "незаконный документ, который нарушает законные права независимых суверенных государств".
Пхеньян назвал действия США, направленные на расширение военного блока, первопричиной "угрозы региональному миру, чрезвычайного обострения среды международной безопасности и разгара мировой гонки вооружений".
В МИД КНДР повторили привычное для России заявление, что США и НАТО якобы разрушили среду безопасности в Европе политикой расширения Альянса на восток.
Также Северная Корея обвинила США и НАТО в "заговоре с целью уничтожения Северной Кореи".
- Во время первого за 24 года визита российского диктатора Владимира Путина в Северную Корею Москва и Пхеньян заключили соглашение о "всеобъемлющем стратегическом партнерстве" .
- Соглашение между Северной Кореей и Россией заставило Южную Корею заявить о готовности пересмотреть поддержку Украины.
- Офис президента Южной Кореи осудил документ и заявил, что пересмотрит свою политику ограничения поддержки Украины только нелетальной помощью.
Читайте также: "Привет" для Путина и Кима. Как южнокорейские Hyundai и LG могут вооружить Украину