КНДР грозит "стратегическим противодействием" Альянсу: причина в декларации саммита НАТО

В декларации саммита НАТО говорится, что КНДР и Иран подпитывают агрессивную войну России против Украины

Ким Чен Ын и Владимир Путин (Фото: EPA)

Северная Корея назвала декларацию саммита НАТО, в которой осуждается передача страной оружия России, "незаконным документом" и заявила о "готовности усилить решительное стратегическое противодействие США и Альянсу". Об этом сообщило северокорейское информагентство KCNA со ссылкой на заявление пресс-секретаря МИД КНДР.

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В МИД КНДР заявили, что эта декларация доказывает, что "США и НАТО представляют серьезную угрозу глобальному миру и безопасности". Поэтому в ведомстве страны решительно осудили и отвергли "незаконный документ, который нарушает законные права независимых суверенных государств".

Пхеньян назвал действия США, направленные на расширение военного блока, первопричиной "угрозы региональному миру, чрезвычайного обострения среды международной безопасности и разгара мировой гонки вооружений".

В МИД КНДР повторили привычное для России заявление, что США и НАТО якобы разрушили среду безопасности в Европе политикой расширения Альянса на восток.

Также Северная Корея обвинила США и НАТО в "заговоре с целью уничтожения Северной Кореи".

СПРАВКА. В декларации саммита НАТО говорится, что КНДР и Иран В декларации саммита НАТО говорится, что КНДР и Иран подпитывают агрессивную войну России против Украины , оказывая прямую военную поддержку России, такую как боеприпасы и дроны, что серьезно влияет на евроатлантическую безопасность и подрывает глобальный режим нераспространения.

Во время первого за 24 года визита российского диктатора Владимира Путина в Северную Корею Москва и Пхеньян заключили соглашение о "всеобъемлющем стратегическом партнерстве" .

Соглашение между Северной Кореей и Россией заставило Южную Корею заявить о готовности пересмотреть поддержку Украины.

Офис президента Южной Кореи осудил документ и заявил, что пересмотрит свою политику ограничения поддержки Украины только нелетальной помощью.

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