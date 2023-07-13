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"Плануємо конкретні кроки": Зеленський провів нараду за підсумками саміту НАТО

Этот материал также доступен на русском
13.07.2023, 21:57
Володимир Зеленський у Вільнюсі (Фото - скриншот із відео)

Президент Володимир Зеленський провів нараду, присвячену підсумкам саміту НАТО у Вільнюсі. Про це він повідомив у Telegram.

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"Кожну домовленість для України з партнерами у Вільнюсі тепер переводимо в наші конкретні кроки, щоб усі домовленості стали конкретними результатами. Хороший саміт має дати й хороші плоди", – написав Зеленський.

Президент повідомив, що на нараді займалися підготовкою змісту для роботи Ради Україна-НАТО та договорами з партнерами щодо гарантій безпеки для України на шляху до Альянсу.

"Уже не уявити НАТО без України, і постійно додаватимемо нашій співпраці сили", – зазначив Зеленський.

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Сергій Бережний
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Володимир Зеленськийсаміт натогарантії безпеки
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