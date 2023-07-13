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"Планируем конкретные шаги": Зеленский провел совещание по итогам саммита НАТО

Цей матеріал також доступний українською
13.07.2023, 21:57
Владимир Зеленский в Вильнюсе (Фото - скриншот из видео)

Президент Владимир Зеленский провел совещание, посвященное итогам саммита НАТО в Вильнюсе. Об этом он сообщил в Telegram.

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"Каждую договоренность для Украины с партнерами в Вильнюсе теперь переводим в наши конкретные шаги, чтобы договоренности стали конкретными результатами. Хороший саммит должен принести и хорошие плоды", – написал Зеленский.

Президент сообщил, что на совещании занимались подготовкой содержания для работы Совета Украина–НАТО и договорами с партнерами по гарантиям безопасности для Украины на пути в Альянс.

"Уже не представить НАТО без Украины, и будем постоянно придавать нашему сотрудничеству силы", – отметил Зеленский.

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Сергей Бережной
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