Плетенчук про Херсонський напрямок: На лівобережжі ситуація складна, але бійці тримають плацдарм

Дмитро Плетенчук (Фото: Facebook)

Росія протягом доби тричі атакувала плацдарм, який утримують на лівобережжі Херсонської області українські військові, проте без успіху. Про це в телемарафоні вранці 30 квітня повідомив начальник Центру стратегічних комунікацій Сил оборони півдня Дмитро Плетенчук.

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Плетенчук заявив, що наразі на лівобережжі ситуація складна в першу чергу через те, що "фактично морпіхи тримаються автономно, тому що між нами річка Дніпро і, звісно, логістика там дуже складна".

"Як і ротація, як і евакуація, й інші питання. Однак вони продовжують утримувати свої позиції, попри силу противника, що переважає за кількістю. Закріпившись на цьому плацдармі, хлопці тримаються далі", — сказав Плетенчук.

Також за його словами, зранку 30 квітня ворожі військові двічі намагалися штурмувати острів Нестригу, але відступили з втратами.

"Це останній острів від Велетенського. Це район населеного пункту Велетенське та Кізомис. Недалеко від них. І фактично це останній острів перед гирлом річки, останній острів на правобережній частині. Тому, звісно, для нас є важливим закрити цю територію від можливих диверсантів, або від можливих ворожих виходів", — сказав Плетенчук.