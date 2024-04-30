Плетенчук о Херсонском направлении: На левобережье сложно, но бойцы держат плацдарм

Дмитрий Плетенчук (Фото: Facebook)

Россия в течение суток трижды атаковала плацдарм, который удерживают на левобережье Херсонской области украинские военные, однако безуспешно. Об этом в телемарафоне утром 30 апреля сообщил начальник Центра стратегических коммуникаций Сил обороны юга Дмитрий Плетенчук.

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Плетенчук заявил, что сейчас на левобережье ситуация сложная в первую очередь из-за того, что "фактически морпехи держатся автономно, потому что между нами река Днепр и, конечно, логистика там очень сложная".

"Как и ротация, как и эвакуация, и другие вопросы. Однако они продолжают удерживать свои позиции, несмотря на превосходящую по количеству силу противника. Закрепившись на этом плацдарме, ребята держатся дальше", – сказал Плетенчук.

Также по его словам, утром 30 апреля вражеские военные дважды пытались штурмовать остров Нестрыгу, но отступили с потерями.

"Это последний остров от Великанского. Это район населенного пункта Велетенское и Кизомыс. Недалеко от них. И фактически это последний остров перед устьем реки, последний остров на правобережной части. Поэтому, конечно, для нас важно закрыть эту территорию от возможных диверсантов, или от возможных вражеских выходов", – сказал Плетенчук.