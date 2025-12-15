"Плівки Міндіча". Нардеп опублікував список журналістів, на яких у фігурантів були "папки"

НАБУ вилучило досьє на Бутусова, Ніколова, Куликова та інших медійників у межах операції "Мідас"

Ярослав Юрчишин (Фото: Telegram-канал нардепа)

Фігуранти операції "Мідас" щодо масштабної корупції в енергетиці мали довідки на сімох журналістів та двох медійників, що вже померли. Про це повідомив нардеп Ярослав Юрчишин, голова комітету з питань свободи слова Верховної Ради, опублікувавши відповідь Національного антикорупційного бюро на свій запит.

Згідно з документом, у межах розслідування правоохоронці вилучили довідки ("папки") з персональними даними низки осіб, зокрема журналістів або представників медіа:

→ Марина Ансіфорова (керівниця відділу комплаєнсу LIGA ZAKON, що є частиною групи компаній ЛІГА, до якої також належить LIGA.net);

→ Юрій Бутусов (військовий та головний редактор ресурсу Цензор.нет);

→ Станіслав Речинський (головний редактор сайту ОРД);

→ Володимир Федорин (засновник і ексголовний редактор видання Forbes Україна);

→ Ольга Чайка (редакторка Forbes Україна);

→ Юрій Ніколов (співзасновник розслідувального проєкту "Наші гроші");

→ Андрій Куликов (голова Комісії з журналістської етики).

Також йдеться про двох медійників, що померли: засновника видання Дзеркало тижня Володимира Мостового та журналіста-розслідувача, співзасновника "Наших грошей" Олексу Шалайського.

"Це ймовірне втручання в приватне життя, кримінальна стаття. Але є нюанс. Згідно з Кримінально-процесуальним кодексом, провадження можуть відкрити лише якщо потерпілі звернуться особисто. Мого депутатського звернення недостатньо", – зауважив Юрчишин.

Він додав, що журналісти можуть звернутися із заявами до Національної поліції, зауваживши, що його комітет готовий надати підтримку.

Раніше керівник підрозділу детективів НАБУ Олександр Абакумов заявив, що фігуранти операції "Мідас" системно збирали дані про правоохоронців, депутатів, міністрів та журналістів: йдеться про довідки на 527 людей. Одним з підозрюваних у цій справі є Тімур Міндіч, колишній бізнес-партнер та друг президента Володимира Зеленського.