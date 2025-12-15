"Пленки Миндича". Нардеп опубликовал список журналистов, на которых у фигурантов были "папки"

НАБУ изъяло досье на Бутусова, Николова, Куликова и других медийщиков в рамках операции "Мидас"

Ярослав Юрчишин (Фото: Telegram-канал нардепа)

Фигуранты операции "Мидас" по масштабной коррупции в энергетике имели справки на семерых журналистов и двух медийщиков, которые уже умерли. Об этом сообщил нардеп Ярослав Юрчишин, глава комитета по вопросам свободы слова Верховной Рады, опубликовав ответ Национального антикоррупционного бюро на свой запрос.

Согласно документу, в рамках дела правоохранители изъяли справки ("папки") с персональными данными ряда лиц, в том числе журналистов или представителей медиа:

→ Марина Ансифорова (руководитель отдела комплаенса LIGA ZAKON, что является частью группы компаний ЛИГА, к которой также относится LIGA.net);

→ Юрий Бутусов (военный и главный редактор ресурса Цензор.нет);

→ Станислав Речинский (главный редактор сайта ОРД);

→ Владимир Федорин (главный редактор издания Forbes Украина);

→ Ольга Чайка (редактор Forbes Украина);

→ Юрий Николов (сооснователь проекта "Наші гроші");

→ Андрей Куликов (председатель Комиссии по журналистской этике).

Также речь идет о двух медийщиках, которые умерли: основателя издания Зеркало недели Владимира Мостового и журналиста-расследователя, сооснователя "Наших грошей" Олексу Шалайского.

"Это вероятное вмешательство в частную жизнь, уголовная статья. Но есть нюанс. Согласно Уголовно-процессуальному кодексу, производство могут открыть только если потерпевшие обратятся лично. Моего депутатского обращения недостаточно", - отметил Юрчишин.

Он добавил, что журналисты могут обратиться с заявлениями в Национальную полицию, отметив, что его комитет готов оказать поддержку.

Ранее руководитель подразделения детективов НАБУ Александр Абакумов заявил, что фигуранты операции "Мидас" системно собирали данные о правоохранителях, депутатах, министрах и журналистах: речь идет о справках на 527 человек. Одним из подозреваемых по этому делу является Тимур Миндич, бывший бизнес-партнер и друг президента Владимира Зеленского.