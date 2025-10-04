Умер журналист-расследователь, основатель издания "Наші гроші" Олекса Шалайский

Олекса Шалайский (Фото: Громадське радіо)

Журналист-расследователь, основатель издания "Наші гроші" Олекса Шалайский умер ночью 4 октября от болезни сердца. Об этом сообщили журналист Сергей Сыроватка и коллега Шалайского, соучредитель проекта "Наші гроші" Юрий Николов.

Олекса Шалайский был одним из ведущих украинских журналистов-расследователей, он раскрыл большое количество коррупционных схем.

Он начинал карьеру на рубеже 1980-1990-х годов в студенческой газете, а затем работал в городской "Ратуше". После чего он работал в "ПиК", на сайтах ForUm, ProUA и "Зеркало недели". Впоследствии вместе с партнером Николовым основал онлайн-издание "Наші гроші".

Одним из наиболее известных расследований Шалайского и Николова был материал о "вышках Бойко".