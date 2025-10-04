Помер журналіст-розслідувач, засновник видання "Наші гроші" Олекса Шалайський
Журналіст-розслідувач, засновник видання "Наші гроші" Олекса Шалайський помер вночі 4 жовтня від хвороби серця. Про це повідомили журналіст Сергій Сироватка та колега Шалайського, співзасновник проєкту "Наші гроші" Юрій Ніколов.
Олекса Шалайський був одним із провідних українських журналістів-розслідувачів, він розкрив велику кількість корупційних схем.
Він розпочинав кар’єру на зламі 1980–1990-х років у студентській газеті, а потім працював у міській "Ратуші". Після чого він працював у "ПіК", на сайтах ForUm, ProUA і "Дзеркало тижня". Згодом разом з партнером Ніколовим заснував онлайн-видання "Наші гроші".
Одним з найвідоміших розслідувань Шалайського та Ніколова був матеріал про "вишки Бойка".
- 3 жовтня росіяни убили дроном французького журналіста Антоні Лаллікана та поранили його українського колегу Григорія Іванченка.
Коментарі (0)