Помер журналіст-розслідувач, засновник видання "Наші гроші" Олекса Шалайський

Олекса Шалайський (Фото: Громадське радіо)

Журналіст-розслідувач, засновник видання "Наші гроші" Олекса Шалайський помер вночі 4 жовтня від хвороби серця. Про це повідомили журналіст Сергій Сироватка та колега Шалайського, співзасновник проєкту "Наші гроші" Юрій Ніколов.

Олекса Шалайський був одним із провідних українських журналістів-розслідувачів, він розкрив велику кількість корупційних схем.

Він розпочинав кар’єру на зламі 1980–1990-х років у студентській газеті, а потім працював у міській "Ратуші". Після чого він працював у "ПіК", на сайтах ForUm, ProUA і "Дзеркало тижня". Згодом разом з партнером Ніколовим заснував онлайн-видання "Наші гроші".

Одним з найвідоміших розслідувань Шалайського та Ніколова був матеріал про "вишки Бойка".