Побиття артистів "Гуцулії". Поліція встановила чотирьох нападників, троє отримали підозри

Суд відправив одного з нападників на ансамбль під цілодобовий домашній арешт

Ігор Клименко (Фото: МВС)

Трьом чоловікам, причетним до нападу на ансамбль пісні й танцю "Гуцулія" у Львівській області, вручили підозри. Про це повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко.

За його словами, поліція встановила особи чотирьох учасників нападу. Це юні чоловіки: двом – по 21 рік, іншим – 17 та 18 років.

Трьом з них уже повідомлено про підозру в хуліганстві, вчиненому групою осіб. Ще один наразі переховується, відтак повідомлення про підозру вручено його батьку в процесуальному порядку, додав міністр.

Одному з підозрюваних суд вже обрав запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту. Аналогічне клопотання за ініціативи поліції подано до суду й щодо інших підозрюваних.

Клименко наголосив: щодо дій співробітників Управління поліції охорони, які прибули на місце події, то за цим фактом працює Головна інспекція. Він очікує доповіді керівництва Нацполіції щодо висновку службового розслідування, яке стане основою для подальших рішень.

Напад на учасників ансамблю стався на автозаправці у місті Шептицький. У колективі кажуть, що нападників відразу не затримали, а поліція спокійно спілкувалася з ними, попри нецензурну лайку й агресивну поведінку з їхнього боку.